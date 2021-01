Le prix des VO baisse en France

Lors de la deuxième semaine de janvier 2021, les véhicules d'occasion exposés sur la toile ont vu leur prix baisser, selon un rapport édité par la plateforme Le Parking.

Le début d'année 2021 se place sous le signe du repositionnement tarifaire pour les VO. A en croire les relevés statistiques de la plateforme Le Parking qui agglomère la quasi-totalité des infomédiaires opérant en France, près de 87 % des véhicules mis en vente ont révisé leur prix à la baisse entre la première et la deuxième semaine de janvier.

Aucun autre pays d'Europe n'a appliqué ce type de mesures dans de telles proportions. Au Pays-Bas et en Belgique, il apparaît que 58,5 % et 58 % des VO y ont respectivement changé les prix affichés sur la toile. Les autres marchés majeurs que sont l'Italie et l'Espagne ont été plus mesurés. Le rapport fait état d'une part de 41,3 % de VO ayant baissé les tarifs dans le premier pays et de 35,2 % dans le second. En Allemagne, seuls 0,5 % des VO ont fait l'objet d'un ajustement.

La situation en France peut s'expliquer par un accroissement des offres. D'une semaine sur l'autre, les sites de publications de petites annonces ont enregistré 54,7 % de nouvelles entrées. Il s'agit du score le plus élevé derrière l'Italie (71,6 %). Dans un rapport édité au 15 janvier 2021, la plateforme Le Parking faisait déjà l'observation d'une recrudescence des annonces de VO en France par rapport à l'année précédente. D'après un observateur, cela traduit notamment le grand nombre de reprises effectuées en concession, à la sortie du confinement de novembre.

Notons enfin que sur la péninsule ibérique, la publication d'annonces connaît un repli. Il est particulièrement prononcé au Portugal (-16,6 %), pays dans lequel les repositionnements tarifaires ont concerné 35,2 % de l'offre alors disponible.