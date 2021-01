Share Now réalise de bons scores d'autopartage à Paris

La plateforme de mobilité partagée constituée par BMW et Daimler tire le bilan de l'année 2020. Paris, seule ville française couverte par le service, parvient à se démarquer dans le paysage international. Les principaux chiffres.

Deux ans maintenant que Share Now a remplacé Car2Go dans les rues de Paris et le service d'autopartage se félicite des résultats obtenus lors de l'exercice 2020. Dans un rapport officiel publié le 20 janvier 2021, la plateforme de gestion de véhicules rapporte avoir enregistré une augmentation de 277 % du nombre de locations sur la période courant d'avril à décembre, en comparaison à la première année d'exploitation.

Avec un total de 700 véhicules en libre accès, la capitale dispose de la plus large flotte du réseau international de Share Now. La Smart EQ Fortwo étant la plus prisée par les 61 000 inscrits au service. Mais l'usage à proprement parler reste ce qui marque particulièrement l'année écoulée. La plateforme Share Now note une augmentation de 22 % du kilométrage moyen parcouru. Il a été de 9 km par trajet.

Des sessions de location plus longues en durée également. Dès lors que des formules d'autopartage assimilables à de la LCD sont apparues (1 à 30 jours), les utilisateurs en ont profité, faisant grimper la statistique de 114 %, à 83 minutes par contrat. Il n'y a guère qu'à Francfort que Share Now relève des durées supérieures (88 minutes). Toujours est-il que, sur ce critère, Paris figure en tête des villes disposant d'une flotte 100 % électrique.