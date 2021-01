Opel Combo, l’heure de l’électrification

La fourgonnette de la marque au blitz bénéficiera à compter de l’automne prochain d’une version électrique. L’Opel Combo-e Cargo affiche des capacités de chargement inchangées par rapport au catalogue thermique tout en offrant jusqu’à 275 km d’autonomie.

Le groupe Stellantis, ex-PSA, poursuit la déclinaison de sa gamme de véhicules utilitaires légers en versions 100 % électriques. Un processus qui concerne actuellement le segment des fourgonnettes. Ainsi, après le Citroën ë-Berlingo dévoilé la semaine dernière, c’est au tour de l’Opel Combo-e Cargo de prendre la lumière. Une évolution qui concernera également le Peugeot Partner, de quoi renforcer l'attractivité du trio récemment élu "Van of The Year 2021".

L’utilitaire léger de la seule marque allemande du nouveau géant de l’automobile mondiale présente des caractéristiques identiques à son cousin français. A savoir, pour commencer, une autonomie de 275 kilomètres avec une seule charge. L’électricité est stockée dans une batterie lithium-ion de 50 kWh pouvant se charger au plus vite en 30 minutes via une borne publique de 100 kW. Le Combo-e Cargo est par ailleurs équipé de série, selon les pays, d’un chargeur triphasé de 11 kW ou d’un chargeur monophasé de 7,4 kW.

Capacités inchangées

Pour animer l’utilitaire, on trouve sous le capot un moteur de 136 ch, le même qui prend place dans tous les modèles électriques du groupe. Il délivre un couple de 260 Nm et autorise un 0 à 100 km/h en 11,2 secondes pour une vitesse maximale de 130 km/h. Comme sur le Citroën, plusieurs instruments permettent de modifier les caractéristiques du véhicule afin d’offrir par exemple plus de dynamisme ou au contraire privilégier l’autonomie et la récupération d’énergie.

En termes de praticité, Opel assure qu’aucun compromis n’a été consenti avec le passage à l’électrique. La batterie est logée sous le plancher, entre les essieux avant et arrière, préservant ainsi l’espace de chargement tout en abaissant le centre de gravité. La fourgonnette, déclinée en deux longueurs (4,40 m et 4,75 m), propose ainsi, comme pour les versions thermiques, jusqu’à 4,4 m3 de volume de chargement, 800 kg de charge utile et 750 kg de capacité de remorquage. Une version cabine approfondie, reposant sur la variante longue, peut quant à elle accueillir jusqu’à 4 passagers.

Une gamme VUL 100 % électrique fin 2021

"L’Opel Combo-e Cargo tout électrique permettra aux utilisateurs de fourgons compacts de travailler dans les zones urbaines, et ils pourront le faire en transportant la charge utile la plus élevée et en remorquant le poids le plus lourd de la catégorie", affirme Michael Lohscheller, le PDG d’Opel. Le constructeur ajoute que la version électrique bénéficie des mêmes équipements de sécurité, de confort et d’infodivertissement que les autres. On retrouve par exemple l’écran tactile de 8 pouces, les nombreuses aides à la conduite, le capteur de surcharge ou encore le système électronique de contrôle de traction IntelliGrip. Il bénéficie en prime de services spécifiques comme par exemple la fonction "Charge My Car" de l’application Free2Move qui recense plus de 220 000 points de recharge dans toute l’Europe et qui permet le paiement.

L’Opel Combo-e Cargo, dont les tarifs ne sont pas encore communiqués, est attendu dans les concessions à compter de l’automne 2021. Il prendra alors place aux côtés du Vivaro-e, disponible depuis fin 2020, en attendant l’arrivée du grand fourgon Movano-e fin 2021. Ainsi, l’ensemble de la gamme de véhicules utilitaires légers de la marque sera électrique d’ici la fin de l’année.