Mercedes-Benz EQA, enfin le déclic électrique ?

Le constructeur allemand arrive avec une offre 100 % électrique sur le segment C-SUV, très prisé des automobilistes. L’EQA, proposé à moins de 50 000 euros, permettra-t-il à Mercedes-Benz de percer pour de bon dans le zéro émission ?

L’année 2021 sera marquée par le renforcement de la gamme 100 % électrique EQ chez Mercedes-Benz. En attendant la grande berline EQS, annoncée au troisième trimestre, c’est au tour de l’EQA d’ouvrir le bal. Une proposition qui viendra enrichir la gamme de la marque à l'étoile à compter du printemps prochain sur l’un des segments majeurs en Europe, celui des C-SUV.

Au regard des tarifs d’appels proposés, de 47 540 euros en Allemagne et moins de 50 000 euros en France, Mercedes peut logiquement espérer un meilleur accueil du public que pour l’EQC, son premier modèle 100 % électrique, au gabarit plus conséquent et surtout aux prix plus salés. Sans compter que la concurrence électrique sur le segment C-SUV est encore très réduite. Encore faudra-t-il que l’EQA parvienne à convaincre sur ses propres qualités.

Dans sa version de base EQA 250, le SUV est animé par un moteur de 140 kW offrant 375 Nm de couple, de quoi réaliser un 0 à 100 km/h en 8,9 secondes pour une vitesse maximale de 160 km/h. Au niveau de la batterie, la capacité utile de 66,5 kWh permet au véhicule d’atteindre 426 kilomètres d’autonomie en cycle WLTP. L’EQA accepte une recharge jusqu’à 11 kW en courant alternatif et 100 kW en courant continu.

Une version à plus de 500 km d'autonomie

Le catalogue du SUV est appelé à s’étoffer au fil du temps. "Nous affichons notre vision de l’électromobilité conçue sur mesure pour satisfaire aux besoins de nos clients. Nous allons proposer une famille entière de modèles EQA, avec des puissances allant de 140 à plus de 200 kW ainsi qu’une traction avant et une transmission intégrale. Notre programme inclura également une version EQA spéciale avec un rayon d’action de plus de 500 kilomètres selon WLTP pour les personnes particulièrement sensibles à une grande autonomie", précise Markus Schäfer, membre du directoire de Daimler AG et Mercedes-Benz AG.

L’EQA arbore des éléments esthétiques spécifiques mais la ligne générale est proche de celle du nouveau GLA, son acolyte du segment C-SUV. Ses mensurations sont d’ailleurs relativement proches, avec une longueur de 4,46 m, une largeur de 1,84 m, une hauteur de 1,62 m et un empattement de 2,72 m. Son poids à vide est en revanche plus élevé puisqu’il atteint 2 040 kg.

Des développements propres à l’EQA ont également été réalisés, que ce soit au niveau de l’insonorisation, de la résistance aérodynamique, de la consommation des équipements à bord comme la climatisation et des services embarqués, à l’image de la navigation qui calcule automatiquement l’itinéraire le plus rapide en tenant compte des temps de charge. L’objectif et de proposer la meilleure expérience de conduite.

A cela viennent s’ajouter tous les équipements et aides à la conduite propres à Mercedes-Benz. Parmi eux, des écrans tactiles (7 ou 10,25 pouces), l’affichage tête haute, l’assistant d’angle mort, l’avertisseur de franchissement de ligne, un éclairage d’ambiance avec 64 couleurs ou l’assistance ECO qui coache le conducteur pour limiter la consommation.