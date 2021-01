MyCarSpot confie sa direction commerciale à Benoît Mahé

L'entreprise montpelliéraine renforce son état-major. Pour prendre la direction commerciale, elle a fait appel à Benoît Mahé, diplômé de l'Ifag. Il sera spécifiquement en charge des grands comptes et de l'international.

MyCarSpot est une valeur montante et elle le fait savoir. La start-up montpelliéraine spécialisée dans la gestion des places de stationnement et des postes de travail a annoncé le recrutement de Benoît Mahé au poste de directeur commercial. Il lui a été tout particulièrement confié la mission de traiter les clients grands comptes, notamment à l’international.

Ce diplômé de l'Ifag qui a suivi son cursus à Nîmes et à Manchester connaît bien le monde de l'entreprenariat pour avoir cofondé et géré entre 2018 et 2020 Solessa, un programme environnemental de sensibilisation des jeunes publics à la pollution plastique des océans.

Avant cela, Benoît Mahé a fait ses classes dans les bureaux nîmois de la multinationale Marsen tant que responsable de zone, puis a passé 3 ans en tant que responsable des comptes clients clés de Qwamplify Activation, à Aix-en-Provence. Un passage chez Quadrimex, en qualité de directeur des ventes a été suivi, de 2016 à 2018 par un poste de responsable des vents chez Plussh, une start-up montpelliéraine éditrice d’applications numériques de communication interne en marque blanche.

Benoît Mahé apporte donc à MyCarSpot un profil et des expériences en phase avec les objectifs de développement de l’entreprise pour 2021 : un savoir-faire en matière de gestion de projets internationaux, profil commercial marqué et appétence pour le digital.