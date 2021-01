Stellantis : les syndicats italiens rassurés par Carlos Tavares

Après une rencontre avec le directeur général de Stellantis, les syndicats italiens ont été réconfortés par la volonté de la nouvelle entité de ne pas toucher aux emplois en Italie. Toutes les attentions porteront sur Alfa Romeo et Maserati.

Lors de l’annonce de la fusion entre PSA et FCA, les syndicats italiens, tout comme leurs homologues français d’ailleurs, étaient inquiets des conséquences qu’un tel rapprochement pourrait engendrer. Après les annonces faites par Carlos Tavares, directeur général de la nouvelle entité Stellantis, les voici rassurés.

"Stellantis a confirmé les engagements pris dans le plan de FCA et, dans un avenir proche, réalisera des synergies qui ne pénaliseront pas les usines italiennes et les travailleurs", a commenté à l'issue de la réunion Francesca Re David, secrétaire générale de Fiom-Cgil. "L'objectif est de renforcer les marques italiennes, à commencer par Alfa Romeo et Maserati."

De son côté, Roberto Benaglia, secrétaire général du syndicat Fim-Cisl, a jugé "positif que l'Italie soit au centre du nouveau groupe Stellantis". Selon lui,"les marques italiennes pourront être renforcées" et de "nouveaux projets pourraient émerger en particulier pour Alfa Romeo et Maserati" afin d'"accroître l'activité des usines italiennes."

A court terme, le nouvel ensemble pourrait dégager des synergies qui permettraient d’économiser 5 milliards d’euros par an, aussi bien dans les coûts de production que dans le développement. Pour autant, pour verrouiller les paroles rassurantes du Carlos Tavares, les syndicats italiens souhaiteraient que le gouvernement italien s’implique un peu plus en prenant une participation dans Stellantis, une solution que n’exclut pas Rome. Pour rappel, l’Etat français est présent au capital du groupe à hauteur de 6,2 %. (avec AFP)