Le groupe Volkswagen manque son objectif CO2 de 0,5 g

Malgré des ventes de modèles électrifiés multipliées par plus de quatre, le groupe Volkswagen n'a pas atteint son objectif CO2 en 2020. Il rate, avec le pool qu'il avait constitué, la cible de 0,5 g en affichant une moyenne de 99,3 g/km.

Herbert Diess, le patron du groupe allemand, avait prévenu, le 4 décembre 2020, que Volkswagen n'atteindrait pas sa cible CO2. C'est confirmé aujourd'hui, le constructeur annonce : "Le groupe Volkswagen, en collaboration avec d'autres constructeurs, a lancé un pool CO2 pour les immatriculations de véhicules particuliers dans l'Union européenne. Les premiers résultats montrent que ce pool a atteint une moyenne d’émissions de CO2 de 99,3 g/km, manquant de peu son objectif (à 0,5 g/km près). La confirmation définitive de la Commission européenne devrait suivre à une date ultérieure."

"Malgré des efforts d’électrification très ambitieux, nous avons manqué de peu l’objectif défini pour la flotte de véhicules, indique Rebecca Harms, membre du conseil du développement durable indépendant de Volkswagen. Mais Volkswagen est clairement sur la bonne voie. Le travail doit se poursuivre de manière systématique pour stimuler la transformation des motorisations et nous permettre d’atteindre nos objectifs climatiques et de développement durable. La clé de la réussite consistera à mettre davantage l’accent sur des modèles plus petits, efficaces et abordables pour l’avenir de l’électrification."

Des émissions de CO2 en baisse de 20 %

Toutefois, dans ce résultat global, certaines marques ont rendu une bonne copie. Ainsi, les marques Volkswagen et Audi ont atteint leur objectif et contribué positivement. VW a livré 56 600 ID.3 et plus largement 212 000 véhicules électrifiés dont 134 000 totalement électriques. Sa moyenne CO2 est ainsi passée de 119 à 92 g/km. Audi a quant à lui notamment livré 47 300 e-tron en 2020 (+79,3 %). Au global, toutes les marques du géant allemand ont livré 315 400 véhicules électrifiés, soit 335 % de plus qu'en 2019 (72 600 unités). Même si l'objectif est manqué, ses émissions de CO2 ont tout de même baissé de 20 % en 2020, passant de 124 g/km à 99,8 g/km.

"Nous avons manqué de peu l’objectif de flotte établi pour 2020, qui a été entravé par la pandémie de COVID-19, commente Herbert Diess. Comme Volkswagen et Audi, Cupra et Skoda vont lancer maintenant d’autres modèles électriques attractifs. Cela nous permettra d’atteindre notre objectif de flotte cette année." En 2021, le groupe pourra compter sur les arrivées des SUV électriques VW ID.4, Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron et e-tron Sportback ou encore sur la Cupra el-Born pour cette fois-ci réussir à éviter de payer une amende.