Le groupe Vikings rachète Suzuki à Rouen

Distributeur important des marques du groupe Volkswagen, Vikings Automobiles vient de reprendre le panneau Suzuki à Rouen (76). Il s'agit pour le normand d'une première incursion dans la marque japonaise.

Le groupe normand et familial Vikings Automobiles, qui figure parmi le top 10 des distributeurs du groupe Volkswagen avec un contrat annuel de 4 500 VN et distributeur à Rouen (76) de la marque Volkswagen, se développe dans cette ville avec Suzuki (SDR Auto). L’enseigne a été rachetée le mois dernier au groupe Hecquet déjà présent à Rouen avec les marques Audi, Seat et Skoda.

Le contrat pour 2021 est de 150 VN mais à terme, Dominique Vauchel, directeur général de Vikings Automobiles, estime "que le marché se situe entre 250 et 280 unités". Aujourd’hui, il est en dessous des 100 immatriculations.

Pour mener à bien ce projet, le groupe a investi 700 000 euros en construisant sur un terrain de 2 500 m2, une concession flambante neuve au Grand-Quevilly (sud-ouest de Rouen), le site détenu par l’ancien distributeur en plein centre-ville de Rouen n’étant plus adapté aux ambitions de la marque, ni du nouveau repreneur. Suzuki s’implante donc dans cette nouvelle zone automobile en plein développement avec notamment la présence de Peugeot, Citroën et Volkswagen. Une nouvelle équipe a été recrutée.

Le groupe Vikings Automobiles est présent sur dix-huit sites en Normandie (Rouen, Caen, Cherbourg, Dieppe, Saint-Lô, etc). C’est la première fois que cet opérateur, qui travaille depuis les années 90 avec Volkswagen, s’ouvre à une autre marque. "Suzuki à Rouen est la première pierre de notre croissance externe", explique Dominique Vauchel.

Vikings Automobiles fait partie du groupe Vikings qui est également présent dans les casinos et l’hôtellerie.