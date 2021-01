Equipement d'origine et remplacement confondus, il s'est écoulé près de 260 millions de pneumatiques TC4 l'an passé en Europe contre 45 millions de plus en 2019.

Le marché européen du pneu dégringole en 2020

Selon le bilan de l'ETRMA, 2020 restera comme l'un des plus mauvais exercices pour l'industrie européenne du pneumatique. Les ventes TC4 ont reculé de 23 % en équipement d'origine et de 12 % sur le marché du remplacement.

Après avoir retrouvé des couleurs au cours du troisième trimestre 2020, l'industrie européenne du pneumatique n'a pas réussi à compenser les très lourdes pertes enregistrées au cours du deuxième pour réaliser un exercice positif. Si tout n'est pas à jeter, le bilan 2020 s'avère en bien des points désastreux. Selon l'ETRMA, l’association continentale des fabricants de pneus et de caoutchouc, l'activité sur le marché de l'équipement d'origine s'est ainsi lourdement rétractée, directement pénalisée par le recul des ventes de véhicules neufs, avec des volumes en chute de 23 % sur la cible TC4 et de 18 % en poids lourds.

La dynamique sur le marché du remplacement est, quant à elle, moins décevante grâce notamment un quatrième trimestre convenable où le TC4 n'a perdu "que" 5 % alors que le PL, le deux-roues et l'agricole enregistraient des croissances comprises entre 8 % et 15 %. Sur douze mois, le marché du remplacement TC4 accuse un déficit de plus de 26 millions d'unités, à hauteur de 192,3 millions de pneus écoulés, correspondant à une baisse de 12 %.

Le toutes saisons résiste à tout

Derrière ce chiffre, il est intéressant de souligner que le segment des pneus été totalise 85,7 millions d'unités (-13 %) et celui des pneus hiver 46,6 millions (-20 %). "L'hiver relativement doux a conduit de nombreux conducteurs à ne pas remplacer leurs pneus été par des pneus hiver", développe Fazilet Cinaralp, directrice générale de l'ETRMA. Toujours sur le plan de la saisonnalité, l'éclaircie est en réalité venue du segment des toutes saisons qui a confirmé sa bonne santé et sa capacité à résister à la crise sanitaire. Ses ventes se sont chiffrées à 21 millions d'unités, soit 5 % de plus qu'en 2019.

"Essentiel pour notre secteur de poursuivre la collaboration avec les institutions"

Du côté des pneus PL, le marché du remplacement reflète assez bien la situation des derniers mois. En dépit des restrictions de circulation, des contraintes imposées et de l'arrêt de certaines activités, le transport est resté dynamique et la baisse finale de 4 % (12 millions d'enveloppes) fait presque figure de victoire. Un constat similaire s'applique au secteur agricole auprès duquel les ventes de pneumatiques sont restées étales sur un an avec 1,2 million d'unités écoulées en 2020. Quant au marché du deux-roues, un recul de 9 % est observée (8,5 millions).

Continental, Bridgestone et Michelin coupe dans leurs effectifs

"La pandémie de Covid-19, les verrouillages répétés et les restrictions de déplacements imposés en conséquence, ainsi que la crise économique qui a suivi, avec la fermeture de certaines usines, ont fortement impacté le secteur du pneumatique, non seulement en termes de ventes mais aussi en termes d'emplois perdus", résume Fazilet Cinaralp. Dans le contexte actuel, Continental a annoncé vouloir supprimer 30 000 emplois dans le monde d'ici 2029. De son côté, Bridgestone a annoncé qu'il allait fermer son usine nordiste de Béthune. Enfin, Michelin a récemment dévoilé un plan de relance prévoyant la disparition de 2 300 postes dans l'Hexagone.

Et la représentante de juger qu'il sera "essentiel pour notre secteur de poursuivre la collaboration avec les institutions de l'Union européenne et les gouvernements nationaux" dans le but de déployer des dispositifs facilitant et accélérant la reprise du secteur.