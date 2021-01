L'activité des 1 639 entreprises sondées par le CNPA et Solware a baissé de 10 % en 2020.

L'après-vente a souffert en 2020

A l'issue d'une année 2020 compliquée, le CNPA, associé à Solware, vient de livrer son baromètre de l'activité après-vente. Durant les 12 derniers mois, l'activité des agents de marques et MRA du panel a baissé de 10 %.

Les chiffres du dernier baromètre CNPA-Solware ne sont pas vraiment une surprise. En effet, l'activité après-vente (mécanique et carrosserie) des 1 639 entreprises étudiées (80 % d'agents de marque et 20 % de MRA ; 1 124 ateliers et 515 carrosseries) affiche une baisse globale de 10 % en 2020.

Dans le détail, l'activité mécanique a chuté de 9 % pour atteindre un chiffre d'affaires de 686,1 millions d'euros, contre 754,1 millions un an plus tôt. Les pièces ont chuté de 8,7 % et la main d'œuvre de 9,6 %.

Les carrosseries ont bien plus souffert avec une activité globale en baisse de 15 %. Les 515 ateliers étudiés ont ainsi généré un chiffre d'affaires de 120,8 millions contre 142,2 millions en 2019. Si l'activité pièces a résisté avec "seulement" 10,9 % de perdus, la main d'œuvre facturée a plongé de 20,9 %. Des chiffres qui traduisent, selon le CNPA, "la baisse de l'accidentologie en liaison avec les restrictions de circulation et la poursuite du télétravail."