Michel Vaillant pleure son père

Jean Graton, le créateur de Michel Vaillant, le pilote de course le plus célèbre de la bande dessinée, est décédé, le 21 janvier 2021, à l'âge de 97 ans. Il laisse notamment derrière lui une œuvre de plus de 70 albums.

Jean Graton, né à Nantes en 1923, part s’installer à Bruxelles juste après la guerre pour vivre du dessin. Après avoir fait ses armes au Journal de Spirou, il rejoint en 1953 le concurrent, le célèbre Journal de Tintin. Il dessine ce qui était à l’époque à la mode dans les revues pour la jeunesse, à savoir des histoires éducatives qui venaient s’intercaler au milieu des aventures de cowboys ou de journalistes. Passionné de sport, il se fait remarquer par son rédacteur en chef qui détecte chez lui un goût particulier pour dessiner des voitures. Nous sommes en 1957 et l’histoire ne fait que commencer.

Après un premier album sur la course automobile "Ça, c’est du sport !", paru aux Éditions du Lombard, il crée la famille Vaillant avec tous ses membres, à la tête d’une écurie automobile. Nous sommes à l’époque des Juan Manuel Fangio et des Stirling Moss. Le succès est immédiat. Car c’est la première fois où les voitures et l’ambiance de la course sont retranscrites avec autant de justesse. Sans oublier les rapports familiaux entre les Vaillant qui ajoutent du sel à la course.

Et pour cause. Jean Graton est un dessinateur de terrain. Pour écrire ses histoires, il n’hésite pas à quitter sa planche à dessin et fréquente les circuits. Il rencontre les pilotes qui seront au fil de sa carrière ses sources d’inspiration et certains, ses amis. Mais Jean Graton, ce n’est pas que Michel Vaillant. En 1966, avec sa femme, il met en dessin une série familiale plus sentimentale, les Labourdet puis neuf ans plus tard, pour un magazine allemand pour la jeunesse, il crée une des rares héroïnes de la bande dessinée, Julie Wood, une pilote de motocross américaine qui intégrera vite le clan Vaillant.

Au début des années 80, Jean Graton fonde sa maison d’édition et monte son propre studio de création dans lequel passeront grand nombre de dessinateurs célèbres aujourd’hui. En 1994, son fils Philippe le rejoint sur les scénarios. Ayant des soucis de santé, Jean Graton pose ses crayons en 2004, mais le célèbre pilote continue ses aventures repris par d’autres auteurs sous l’œil attentif de Philippe Graton.

Aujourd’hui, Michel Vaillant, c’est 20 millions d’exemplaires vendus, 70 albums traduits dans une douzaine de langues et des adaptations aussi bien à la télévision avec dès 1967, un feuilleton mi-documentaire "Les Aventures de Michel Vaillant" et un dessin animé (1990) qu’au cinéma. En 2003, Luc Besson et le réalisateur Louis-Pascal Couvelaire produisaient en effet le film Vaillant sur un scénario de Jean et Philippe Graton.

Mais les aventures des Vaillant n’ont pas été que virtuelles. En 2012, une Vaillante prenait le départ, pour de vrai, d'une des épreuves du WTCC et en 2017, l’écurie suisse Rebellion engage aux Championnat d’endurance FIA une Vaillante Rebellion.

Que Michel se rassure, il continuera surement à être l’origine de milliers de carrière dans l’automobile de demain.