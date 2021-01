Le groupe Volkswagen voit fondre son bénéfice opérationnel en 2020

Après une baisse de 15,2 % de ses ventes mondiales, le groupe Volkswagen a indiqué qu'il avait dégagé un bénéfice opérationnel, hors éléments exceptionnels, d'environ 10 milliards d'euros contre 19,3 milliards un an plus tôt.

Le groupe Volkswagen a annoncé, vendredi 22 janvier 2021, un bénéfice opérationnel, hors charges liées au dieselgate, d'environ 10 milliards d'euros pour l'année 2020, en chute de près de 50 % à cause de la pandémie de Covid-19. L'allemand, qui fait état de résultats préliminaires et partiels, avait dégagé en 2019 un bénéfice d'exploitation hors effets exceptionnels de 19,3 milliards d'euros. Il fait également état d'un cash-flow net de 6 milliards d'euros pour la division automobile.

Après le plongeon des ventes durant la première moitié de l'année, il se félicite néanmoins d'un second semestre "assez robuste". Les ventes du quatrième trimestre "ont continué de se redresser fortement et ont même dépassé les livraisons du troisième trimestre 2020", indique Volkswagen qui publiera fin février l'ensemble de ses résultats financiers.

Une perte de 1,4 milliard d'eruos au premier semestre 2020

Le géant de l'automobile avait enregistré une perte avant impôts de 1,4 milliard d'euros au premier semestre 2020 sous l'effet de l'effondrement, au printemps, des ventes de voitures en raison des mesures restrictives mises en place pour freiner la propagation de la pandémie. Les commandes ont connu un fort rebond depuis cet été.

Sur l'ensemble de l'année 2020, le groupe Volkswagen a vendu plus de 9,3 millions de véhicules, un chiffre en baisse de 15,2 % par rapport à 2019. La part des voitures électrifiées a bondi, avec une hausse de plus de 200 % pour les ventes de véhicules tout électriques et de 175 % pour les hybrides. (avec AFP)