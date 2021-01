Imaweb rachète l'éditeur allemand de DMS Procar

Le groupe franco-espagnol Imaweb a annoncé, le 25 janvier 2021, la reprise des activités de Procar, éditeur allemand de DMS. Les portes des marchés germaniques s'ouvrent pour le spécialiste des services numériques pour les distributeurs automobiles.

Quelques semaines après avoir révélé son intention de prendre des parts sur le territoire allemand, Imaweb annonce le rachat de Procar, l'un des principaux éditeurs de logiciels automobiles outre-Rhin. Cette transaction, dont le montant n'a pas été communiqué, permet à Imaweb de prendre de solides positions sur le marché DACH, c'est-à-dire la zone germanophone qui correspond à l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.

Toyota, BMW, Volkswagen, Audi, Ford ou encore Renault comptent parmi les marques où Procar est solidement installé. Fondée en 1998, la société revendique près de 1 000 clients. Imaweb va pouvoir adresser une zone de consommation automobile sans équivalent en Europe. Les cofondateurs de Procar, Volker Holthaus et Karl-Heinz Schlapp, continueront de gérer l’entreprise sous la propriété d’Imaweb.

"Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe Procar chez Imaweb dans le cadre de cette acquisition transformationnelle pour notre entreprise",déclare Patrick Prajs, PDG d’Imaweb. "La position de leader de Procar sur le marché DACH, combinée à notre offre existante à travers l'Europe, amène Imaweb à sa prochaine phase de croissance et transforme l'entreprise en un véritable acteur paneuropéen", ajoute Julian Ciccale, co-fondateur et DG adjoint d'Imaweb.

Procar en relais technologique

Sur le plan du portefeuille de solutions technologiques, Procar va servir de relais pour les solutions mises au point par Imaweb, l'éditeur franco-espagnol étant résolument plus avancé. "Nous voulons commencer à travailler le plus rapidement possible sur l'intégration de nos produits tels que la facturation sécurisée que nous concevons avec Esker", a expliqué Julian Ciccale au Journal de l'Automobile. Procar s'appuyant sur un DMS qui propose des interactions par API, l'évolution devrait intervenir sous peu. La prochaine étape pour Imaweb consistera à consolider les parts de marché en Autriche et Suisse.

Lire aussi : Imaweb reprend les équipes de TMS-Soft pour accéder au fichier SIV

Détenu par le fonds d'investissement Providence Strategic Growth, Imaweb s'est lancé à la conquête de l'Europe avec l'ambition affirmée de devenir le leader des solutions digitales pour la distribution automobile. Né du rapprochement entre l'espagnol Imaweb et les français I'Car Systems-Datafirst, le groupe entend, dans les mois à venir, réaliser une autre acquisition. Cette fois, ce devrait être en Italie. Mais Julian Ciccale explique que la Botte "n'est pas encore une priorité". En ces temps d'incertitudes liées à la crise, la prudence est toujours de mise.