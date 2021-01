Sensibiliser les jeunes aux métiers de l'automobile

Du 30 janvier au 6 février prochains, l'ANFA organise en Ile-de-France la Semaine des services de l'automobile et de la mobilité dans le but de sensibiliser les jeunes aux métiers de l'automobile.

Le monde de l’automobile recrute. Et malgré la pandémie, elle ne cesse de chercher de nouveaux talents. C’est pourquoi l’Association nationale pour la formation automobile (ANFA) organise, du 30 janvier au 6 février 2021, la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité en Ile-de-France. Cinquante évènements sont organisés dans toute la région : portes-ouvertes, visites d’atelier ou, plus virtuelle, la visite immersive du Campus des services de l’automobile et de la mobilité de Guyancourt (78).

"En 2019 (date de la dernière étude NDLR), la branche a connu une progression de l’emploi de +7,1 % par rapport à 2014, soit une hausse de 27 850 salariés. 62 % des recrutements viennent pallier un départ et 38 % sont dus à une création de poste", indique Marie-Sophie Girardin, responsable Projets à l’Observatoire des métiers des services de l’automobile (OPMQ de branche, service intégré à l’ANFA).



En moyenne, la branche a comptabilisé 13 recrutements pour 100 salariés en poste. 36 % des établissements ont recruté au moins une personne en 2019. En tout, ce sont près de 54 570 recrutements (hors contrats d’alternance), soit une augmentation de 30 % par rapport à l’année 2017. Les secteurs de la vente et de la maintenance des véhicules particuliers représentent plus de la moitié des recrutements. Un quart des recrutements concerne le métier de mécanicien/technicien auto, viennent ensuite les métiers de la carrosserie et du poids lourd, qui sont chacun à l’origine de 8,5 % des recrutements. Plus de 3/4 des recrutements sont en CDI, soit une augmentation de 5 points par rapport à 2017 et 89 % des recrutements concernent un emploi à temps plein.

"Les entreprises ont bien compris cette situation complexe de recrutement et agissent pour réduire les difficultés à venir. Ainsi, la formation, et surtout l’alternance, a fortement progressé ces dernières années (+47 % entre les rentrées 2014 et 2019), permettant aux professionnels de recruter de futurs personnels qualifiés", explique l’auteure de l’enquête.