Après NewMotion, Shell s’offre ubitricity

Le pétrolier poursuit sa stratégie de diversification dans le domaine de l’électrique avec l’acquisition à venir du fournisseur allemand de bornes de recharge ubitricity. Shell avait déjà mis la main sur NewMotion en 2017.

Shell double la mise sur les bornes de recharge. Après avoir mis la main sur NewMotion en 2017, le pétrolier annonce la prochaine acquisition d’ubitricity, un opérateur allemand spécialisé dans la fourniture d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur voirie. Un bon complément à NewMotion davantage spécialisé dans le déploiement de bornes à domicile et en entreprises.

ubitricity a vu le jour à Berlin en 2008. L’entreprise opère dans plusieurs pays européens et dispose d’un des plus importants réseaux de recharge publique du Royaume-Uni avec plus de 2 700 points de recharge. L’entreprise se développe également sur ce marché en Allemagne et en France, et a installé plus de 1 500 points de recharge privés pour des clients de flottes professionnelles en Europe.

"En collaborant avec les collectivités locales, nous voulons accompagner un nombre croissant de clients Shell vers la mobilité électrique, déclare István Kapitány, vice-président exécutif de Shell Mobilité.La recharge électrique sur voirie sera essentielle pour ceux qui vivent et travaillent dans des villes, ou n’ayant pas accès à des parkings privés".

Lex Hartman, PDG d’ubitricity, estime pour sa part que la prise de contrôle par Shell est idéale pour accompagner la croissance de son entreprise qui a "la possibilité de transformer des lampadaires, ou d’autres types de mobilier urbain, en bornes de recharge électrique, rendant ainsi la recharge électrique accessible et facile pour tous."

L'acquisition d’ubitricity par Shell, qui donnera naissance à une filiale détenue à 100 % par le pétrolier, est pour le moment soumise à autorisation par les autorités compétentes. Elle devrait être finalisée dans le courant de l’année 2021.