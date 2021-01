Rendez-vous à la première édition du Club Trajectoire durable

Le CNPA, en partenariat avec Le Journal de l'Automobile, inaugure le 27 janvier 2021 à 17 heures, les rendez-vous du Club Trajectoire durable. Lors de cette première édition, qui se déroulera au travers d'un webinaire, crise sanitaire oblige, nous aborderons la manière dont les métiers des services de l'automobile accélèrent leur transformation pour répondre aux enjeux de la mobilité durable.

ZFE-m, projet de loi issu de la Convention citoyenne sur le climat, accélération des ventes de véhicules électriques et hybrides, évolution des comportements et des usages de déplacements marquent le début d'une mutation dans les services automobiles.

Pour débattre de ce sujet, le Club Trajectoire durable donnera la parole, après une introduction de Francis Bartholomé, président national du CNPA, à Nicolas Bouzou, économiste et essayiste, Nicolas Meilhan, conseiller scientifique transport et énergie auprès de France Stratégie et économiste, Damien Pichereau, député LRem et Xavier Horent, délégué général du CNPA.

A l'issue de ce débat, les Trophées R awards 2020 seront décernés.

