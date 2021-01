Stellantis s’allie à Engie EPS pour former un champion de la mobilité électrique

Le groupe Stellantis officialise, par le biais de FCA, la création à venir d’une coentreprise avec Engie EPS, spécialiste du stockage d’énergie. Les deux partenaires vont collaborer dans le domaine de recharge de véhicules électriques.

Le 12 novembre 2020, le groupe FCA annonçait la création d’une coentreprise avec Engie EPS, filiale d’Engie spécialisée dans les systèmes de stockage d'énergie. L’objectif était de proposer une gamme complète de produits et de solutions pour les conducteurs de véhicules électriques en Europe, notamment des infrastructures de recharge résidentielles, commerciales et publiques, ainsi que des offres d’énergie verte, le tout devant permettre aux clients de recharger à leur domicile et dans n'importe quel point de recharge public à travers le continent avec un simple abonnement à un tarif mensuel fixe. Des technologies Vehicle-to-Grid étaient également au programme.

Cette initiative franchit aujourd'hui une nouvelle étape avec la signature des accords définitifs entre les deux parties en vue de la création de la coentreprise, conformément au protocole d'accord annoncé début novembre. Le contenu prévu à l’origine demeure d’actualité, la finalisation de l’opération étant toutefois conditionnée à l’obtention des autorisations des autorités de concurrence compétentes. Celles-ci devraient se prononcer "dans les prochains mois", indique-t-on chez Stellantis.

En novembre dernier, Mike Manley, alors à la tête de FCA, déclarait que la signature du protocole d'accord était "le résultat d'une coopération fructueuse de trois ans entre les deux sociétés, qui a permis la mise en œuvre de projets véritablement disruptifs, comme l'introduction de la borne de recharge easyWallbox développée en exclusivité pour FCA, un dispositif de recharge facile d’utilisation et fonctionnant en mode plug-and-play, le projet pilote Vehicle-to-grid récemment lancé et des offres de recharge innovantes pour les consommateurs". Il était en outre prévue que cette entreprise commune s’appuie sur les ressources financières et l'empreinte industrielle de FCA et le savoir-faire technologique et le portefeuille de propriété intellectuelle d'Engie EPS.