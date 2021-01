Peugeot fait les présentations du nouveau Partner électrique

La marque au lion complète sa gamme de véhicules utilitaires électriques avec l’e-Partner. Une autonomie de 275 kilomètres, une capacité de chargement intacte et une panoplie d’équipements caractérisent ce modèle attendu en concession au second semestre 2021.

Il ne manquait plus que lui pour compléter le trio. Peugeot vient de lever le voile sur l’e-Partner, quelques jours après que Citroën et Opel aient fait de même avec les ë-Berlingo et Combo-e. Les déclinaisons électriques des trois fourgonnettes de l’ex-groupe PSA ont désormais livré leurs principales caractéristiques, en attendant la touche finale, celle des tarifs, prévue peu avant leur commercialisation dans le courant du deuxième semestre 2021.

L’e-Partner est, sans surprise, relativement proche de ses deux cousins. Techniquement, il est animé par un moteur de 100 kW délivrant un couple de 260 Nm et autorisant une vitesse maximale de 130 km/h ainsi qu’un 0 à 100 km/h en 11,2 secondes. Un moteur alimenté en électricité par une batterie de 50 kWh de capacité, logée dans le plancher, avec une autonomie annoncée de 275 kilomètres selon le cycle WLTP.

Pour faire le plein d’énergie, l’e-Partner est doté de série d’un chargeur monophasé de 7,4 kW et en option d’un chargeur triphasé de 11 kW. De quoi assurer une charge complète respectivement en 7h30 et 5h. La fourgonnette accepte également la charge rapide, jusqu’à 100 kW, idéal pour les plus pressés. Il est alors possible d’atteindre 80 % de la capacité en seulement 30 minutes. Le tout s’accompagne de trois modes de conduite (Eco, Normal, Power) pour adapter les performances du véhicule en fonction des envies et des besoins, et de deux modes de frein moteur.

Cette configuration électrique a été étudiée pour ne pas impacter la polyvalence et les capacités du véhicule. Le catalogue se compose ainsi de deux longueurs (4,40 et 4,75 m) et d’une cabine approfondie 5 places en version longue. Le volume de chargement oscille entre 3,8 et 4,4 m3 tandis que la charge utile peut atteindre 800 kg et la capacité de remorquage 750 kg.

Enfin, pour ce qui est des équipements, l’e-Partner est plutôt bien pourvu. Selon les versions, il bénéficie de sièges chauffants, d’un chargeur de smartphone par induction, d’un frein de stationnement électrique, d’un combiné d’instruments digital de 10 pouces, de l’advanced Grip Control et de toutes les aides à la conduite proposées sur les versions thermiques. Des équipements répartis, de série ou en option, au sein des finitions Pro, Premium, Asphalt et Grip.