Le marché européen des véhicules commerciaux dans le dur en 2020

Conséquence de la crise du coronavirus, les ventes de véhicules commerciaux se sont contractées de 18,9 % l’an passé, en Europe, à 1,7 million d’unités.

Sans grande surprise, les ventes de véhicules commerciaux, allant des utilitaires légers de moins de 3,5 tonnes aux bus en passant par les poids lourds, se sont effondrées en 2020. La crise sanitaire a torpillé le marché qui a terminé l’exercice en baisse de 18,9 %, à 1,716 million d’unités, selon les données communiquées par l’Acea.

En dépit d’une fin d’année 2020 globalement positive, tous les marchés de l’Union européenne ont enregistré des baisses à deux chiffres, à l’exception du Danemark. Parmi les quatre principaux pays, l'Espagne a été la plus durement touchée (-26,1 %), suivie de la France (-16,9 %), de l'Italie (-15,1 %) et de l'Allemagne (-14,8 %).

-17,6 % pour les utilitaires légers

Les véhicules utilitaires légers de moins de 3,5 tonnes ont représenté l’essentiel de l’activité avec 1,439 million d’unités écoulées, un total en repli de 17,6 %. L'Espagne a subi la plus forte baisse globale (-26,5 %), tandis que les pertes ont été plus limitées en France (-16,1 %), en Italie (-15 %) et en Allemagne (-12,2 %).

Les utilitaires moyens et lourds de plus de 3,5 tonnes ont quant à eux atteint un volume de 247 499 unités, soit une baisse de 25,7 % par rapport à 2019. La France a été la plus touchée (-24,1 %) avec l’Allemagne (-24 %) et l'Espagne (-21,7 %).

Sévère chute des poids lourds

Pour les véhicules lourds de plus de 16 tonnes, l’année 2020 s’est soldée sur une baisse significative de 27,3 %, à 198 352 unités. Là aussi, tous les marché européens ont subi des pertes à deux chiffres, des pays clés comme l’Allemagne (-26 %), la France (-25,8 %) et l’Espagne (-22,1 %) souffrant tout particulièrement.

Enfin, pour ce qui est des bus et autocars, les ventes ont atteint 29 147 unités, soit une contraction de 20,3 %. L'Espagne (-35,9 %), l'Italie (-24,9 %) et la France (-10,8 %) ont terminé l'année dans le rouge, tandis que l'Allemagne a été le seul grand marché à avoir réussi à afficher une légère croissance (+0,4 %).