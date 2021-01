Ford mise sur le superéthanol-E85

Le président de Ford France, Louis-Carl Vignon, a annoncé lors de la conférence en ligne de la Collective du bioéthanol, le lancement à compter de l’été 2021, de six nouveaux véhicules équipés d'une motorisation E85, dont deux hybrides.

Ford poursuit sa stratégie de diversification de ses gammes en faveur des nouvelles motorisations. A l’occasion de la conférence en ligne de la Collective du bioéthanol, mardi 26 janvier 2021, le président de Ford France, Louis-Carl Vignon, a dévoilé en avant-première le lancement de six nouveaux véhicules équipés d’une motorisation compatible avec le superéthanol-E85, dont deux hybrides et Flexifuel. Et ce, dans un contexte économique et réglementaire favorable au superéthanol-E85 disponible dans plus de 2 305 stations-service en France et qui s'avère être le carburant le moins cher à la pompe (0,66 €/l), soit deux fois moins cher que le SP95-E10 (1,40 €/l). En outre, ce biocarburant permet de réduire d’au moins 40 % les émissions nettes de gaz à effet de serre, selon la Collective du bioéthanol.

"Il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles en 2020 concernant le bioéthanol. A commencer par la hausse de 32 % par rapport à fin 2019 du nombre de stations-service qui distribuent le superéthanol E85 et qui s’élèvent désormais à 2 305 en France. De plus, la consommation de ce biocarburant a augmenté au cours de l'année 2020 de 4 % alors que l’on sait, par ailleurs, que le marché des carburants a fortement baissé. Enfin, la législation nous est aussi favorable avec l'arrêté sur l’homologation des boîtiers E85 qui est en cours de révision afin d’inclure les véhicules de 15 CV et plus ainsi que ceux équipés de filtres à particules", résume Sylvain Demoures, secrétaire général du Syndicat national des producteurs d’alcool agricole (SNPAA).

Plus de 80 % du potentiel des ventes Ford en France

Aussi, la nouvelle gamme Ford qui a vocation à couvrir plus de 80 % du potentiel des ventes Ford en France devrait être livrée, selon les modèles, entre le début de l’été et la rentrée de septembre 2021, précise le constructeur. Dans le détail, quatre véhicules sont à destination des particuliers. Ainsi, la citadine Fiesta 1.0 EcoBoost 95 ch et le petit SUV Puma 1.0 l EcoBoost 125 ch, sont tous deux équipés d’une boite mécanique et affichent une projection CO2 estimée à 79 g/km.

Côté hybrides, la Focus flexifuel 2.0 FHEV 190 ch à l’hybridation légère (48 V) est équipé d’une boite mécanique pour une projection C02 estimée à 70 g/km. Elle sera proposée en berline 5 places ou break (SW). Quant au nouveau Kuga 2.0 FHEV 190 ch, il s’agit d’un full hybride avec boite automatique et une projection CO2 estimée à 75 g/km. Pour finir, deux utilitaires viennent compléter le tableau : la Fiesta Van 1.0 EcoBoost 95 ch et le Transit Connect 1.0 EcoBoost 100 ch.

200 euros de plus pour un Kuga flexifuel

Rappelons que Ford n’en est pas à son coup d’essai sur ce marché du superéthanol E-85. Après une première tentative de commercialisation d’une gamme Flexifuel, avec les Focus C-Max et Mondeo dès 2005 qui rencontrent alors peu de succès du fait de la non-homologation de l’E85, c’est véritablement en 2019 que ce dernier fait une percée avec le succès du premier Kuga Flexifuel vendu à plus de 6 000 exemplaires.

"C’était un véritable succès commercial. Les ventes de ce premier modèle Kuga flexifuel représentaient plus de véhicules flexifuel que nous n'en avions vendu jusque-là chez Ford en France. Sur les 6 derniers mois de l'année 2019, 95 % de nos ventes de Kuga avaient été réalisées avec cette motorisation E85 flexifuel", se souvient Louis-Carl Vignon. Pour ce qui est de la tarification, le président de Ford France précise que celle-ci sera communiquée entre avril et mai prochains. A titre indicatif, un surcoût de l'ordre de 200 euros serait à prévoir sur le Kuga Flexifuel 2021.