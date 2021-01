Virtuo réinvente son modèle économique avec Hyundai

Le service de location 100 % en ligne ajoute des Hyundai Kona électriques à sa flotte parisienne. Une initiative qui a surtout le mérite d'ouvrir la plateforme et la marque sud-coréenne à un schéma de partage de revenu qui leur était inconnu jusqu'alors.

Hyundai fera désormais partie du catalogue de véhicules proposé par Virtuo sur sa plateforme de location. Le 26 janvier 2021, la marque sud-coréenne et le loueur 100 % dématérialisé ont annoncé avoir signé un contrat portant sur l'introduction du Kona électrique dans la ville de Paris. Dans un premier temps, Hyundai va livrer 40 exemplaires de son SUV pour jauger l'appétence des consommateurs.

Au-delà d'une mesure de notoriété, il s'agit de mettre à l'épreuve un tout nouveau modèle économique. Virtuo et Hyundai ont en effet convenu de partager les revenus générés par les véhicules. Ce qui bouscule les codes de l'entreprise cofondée par Karim Kaddoura et Thibault Chassagne habituée à louer sa flotte auprès des constructeurs. "Dans le cas présent, Hyundai met à disposition une flotte que nous opérons pour son compte", résume le schéma Karim Kaddoura. Virtuo assurera à ce titre toutes les tâches d'entretien du quotidien.

Fabrique à VO électriques très récents

En modélisant au préalable les charges fixes et variables et les coûts d'exploitation, Virtuo et Hyundai sont tombés d'accord sur une règle de partage. Chaque mois, le loueur versera 20 % du chiffre d'affaires. "Nous voulions introduire des véhicules électriques dans notre gamme, mais pas à n'importe quel prix car le véritable enjeu demeure l'autonomie, explique Karim Kaddoura. Hyundai cherche aussi à comprendre ces nouveaux leviers et, de ce fait, un intérêt mutuel nous a associés".

Pour le moment, Virtuo ne va déployer cette offre que dans la capitale. En fonction des scores, les volumes vont croître, puis d'autres villes pourront être concernées. En termes de cycle de vie, chaque exemplaire de Kona sera exploité 6 à 7 mois par le service de location. En moyenne, les produits disponibles chez Virtuo affichent 3 mois et 5 000 km. Pour Hyundai, ce nouvel accord va donc permettre de fabriquer des véhicules électriques d'occasion très récents à injecter dans les tuyaux du remarketing.

Virtuo Delivered arrive à Paris

Avec la Classe A, Mercedes reste le fournisseur majoritaire de Virtuo. L'application s'est enrichie l'an passé du BMW X1, de la Peugeot 208 et de la Fiat 500. "Nous regardons la version électrique de la 500 et étudions la possibilité d'une intégration", confie Karim Kaddoura. En 2020, le loueur a vu son activité progresser de 10 %. Une croissance qui s'accompagne d'une hausse des volumes mis à la route, mais aussi d'un développement des services.

La start-up, qui compte 100 000 utilisateurs actifs (pour 750 000 inscrits et 1,5 million de téléchargement de l'application) âgés en moyenne de 33 ans, a lancé en septembre dernier la fonction Virtuo Delivered, soit un service logistique de livraison et de récupération du véhicule loué chez le client. Le succès rencontré à Londres va avoir une suite, puisque d'autres villes au premier rang desquelles Paris avant la fin du premier trimestre 2021 en disposeront.