Le groupe Hyundai-Kia teste un robot humanoïde en concession

Le constructeur sud-coréen a présenté DAL-e, un robot humanoïde dont le rôle pourrait être d'accueillir les clients dans les concessions et les lieux où une interaction est rendue possible. Cette intelligence artificielle recèle une plateforme de services.

Le personnel d'accueil en point de vente a-t-il du souci à se faire ? C'est la question que soulève l'expérimentation menée par le groupe Hyundai Motor. Le constructeur sud-coréen a présenté DAL-e, un robot humanoïde à l'intelligence artificielle évoluée capable de communiquer avec des individus et de répondre à des sollicitations.

Cet objet autonome a été placé dans l'environnement d'une concession en Corée du Sud pour étudier sa capacité à interagir avec le public. Pensé comme une plateforme de services évolutive, DAL-e occupe l'espace d'exposition et propose des expériences d'un genre nouveau aux visiteurs. "Notre objectif est de faire en sorte que le DAL-e puisse engager une conversation à la fois fluide et divertissante avec les clients, et leur proposer des services d'une grande utilité", a expliqué Dong Jin Hyun, vice-président et responsable du laboratoire de robotique chez Hyundai Motor Group.

Mesure de protection sanitaire

Mesurant 1,16 mètre de haut sur une base cubique de 60 cm de côté, DAL-e pèse 80 kg. En termes d’aptitudes à la communication, il est capable d’engager un dialogue automatisé et fluide avec les visiteurs, de leur fournir des informations utiles sur les produits et services et ainsi de répondre à des commandes verbales et tactiles sur son écran. Dans le cadre précis de ce projet pilote, le DAL-e fait en réalité équipe avec le personnel. Le robot s'installe comme une alternative pour les clients qui souhaitent éviter les contacts physiques durant la pandémie de Covid-19.

En se fondant sur les données recueillies dans le cadre de l'expérimentation, les ingénieurs entendent perfectionner les capacités opérationnelles de cet humanoïde. Le constructeur s'autorisera probablement à lui trouver d'autres points de vente pour poursuivre le travail de recherche et développement.