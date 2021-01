SSAM 2021 : le plein d'animations au Garac

L'Ecole nationale des professions de l'automobile, partenaire historique de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité, organise du 1er au 6 février de multiples opérations permettant de faire découvrir au grand public toutes ses formations.

La crise sanitaire n'aura pas raison de la sixième édition de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité (SSAM). Devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de la formation auto, cet évènement mobilisera notamment les équipes du Garac. Partenaire de la première heure de la SSAM, l'Ecole nationale des professions de l'automobile organisera, du 1er au 6 février 2021, de multiples animations sur son campus d'Argenteuil (Val d'Oise).

Collégiens, lycéens, étudiants, prescripteurs d’orientation sont attendus sur place, sous réserve de s'être inscrit au préalable (sur le site de l'établissement) pour respecter à la fois les conditions sanitaires et le plan Vigipirate. Si la majeure partie des animations se dérouleront sur site, d'autres seront à découvrir sur le web.

Animation sur le site du Garac, 3 boulevard Gallieni, 95100 Argenteuil

Lundi 1er février

- De 9h à 10h30 ou de 10h30 à 12h. Kawasaki France présente les nouvelles technologies moto. Niveau : lycéens et orienteurs.

- De 13h30 à 15h. Kawasaki France aborde le sujet de l’animation d’un réseau moto. Niveau : lycéens et orienteurs.

Mardi 2 février

- A 8h30, 9h30, 10h30 ou 11h30, pour des sessions de 2 heures. Avec la Fiev, Bosch explique les Adas et leur maintenance. NTN-SNR, de son côté, intervient sur l’importance des roulements dans un véhicule. Niveau : lycéens et orienteurs.

- De 8h30 à 12h00. Présentation d'une Tesla pour tous les jeunes intéressés par la vente.

- De 13h30 à 16h30. L’Alliance des Mobilités et 5 start-ups de la mobilité présentent leurs projets. Nouveaux métiers dans l’automobile. Niveau : terminale BAC et orienteurs.

Mercredi 3 février

- De 8h15 à 11h45. Au tour des filles et des femmes ! Matinée en atelier réservée aux candidates filles et aux femmes en reconversion professionnelle. Accueil par des élèves filles du Garac et par 3 réseaux de marque (PSA, VGF et BMW). Public : réservé aux jeunes filles par collèges ou lycées ainsi qu'aux femmes souhaitant une reconversion professionnelle.

- De 13h30 à 15h30. La réplique exacte de la Batmobile de Tim Burtonarrive au Garac pour se faire refaire sa belle peinture spéciale. La voiture sera accueillie par la section Peinture des Carrosseries et sera exposée. Niveau : tout Public.

- A 14h. Conférence métiers avec Speedy. Niveau : tout public.

Jeudi 4 Février

- A partir de 9h00 et toutes les 30 minutes jusqu’à 11h30, embarquez à bord d’un bus électrique avec un technicien de la société Transdev. Niveau : tout public.

- A 8h30, 9h30, 10h30 ou 11h30. Présentation de l’écoconduite par un technicien de la société Transdev. Niveau : collégiens, lycéens et orienteurs.

- Toute la matinée. Visite et travaux en atelier carrosserie au sein d'une concession PSA Retail.

- Après-midi. Rencontre Green Ryders nouveaux métiers. Niveau : tout public.

Vendredi 5 février

- De 9h00 à 12h00. Mini stage découverte dans les ateliers du Garac. Niveau : élèves de 3e.

Samedi 6 février

- De 9h00 à 15h30, sur le site ou à distance (inscription obligatoire). Portes ouvertes et renseignements.

Animations sur le web

Mercredi 3 février

- A 9h30. Webinar sur l’orientation dans les métiers de l’auto, la moto et le véhicule industriel. Niveau : de la 3e à BAC +2.

- A 15h30 (métropole). Spécial weborientation Antilles, Guyane et Réunion.

Jeudi 4 février

- A 11h00. Webinar avec quatre étudiantes et apprenties du Garac sur les métiers de l’auto, de la moto et des véhicules de transport routier. Public : en priorité les jeunes filles et femmes.

- A 14h00. Découverte du campus du Garac grâce à un drône.