Total dope son réseau de pompes E85

Le nombre de stations-service du réseau Total proposant de l’E85 poursuit sa montée en puissance, passant de 500 en 2019 à 750 en 2020.

Total est sur tous les fronts, que ce soit sur les carburants traditionnels ou sur les propositions alternatives. Outre le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, le groupe français s’attèle au développement du nombre de pompes E85. Ce sont, à ce jour, 750 stations-service de son réseau qui proposent ce carburant, un chiffre en forte augmentation depuis deux ans. Total avait doublé fin 2019 sa capacité de distribution, en passant de 270 stations-service à plus de 500.

Fort d’un tel développement, le pétrolier revendique la place de premier distributeur d’E85 en France, devant Intermarché. "Total a souhaité accélérer le développement de l’E85 et poursuivra cet effort en 2021, afin de donner accès au plus grand nombre à ce carburant bas carbone au prix attractif", prévient Guillaume Larroque, le président de Total Marketing France. Cet intérêt accru du marché fait que l’E85 est actuellement proposé dans 2 305 stations, soit 25 % du réseau national.

L’objectif de Total est de "répondre à la demande croissante" sur ce carburant qui est en "majorité renouvelable" et bénéficie "d’un prix attractif". Selon la Collective du bioéthanol, la consommation d’E85 a progressé de 4 % en 2020, atteignant 350 millions de litres. Une bonne performance dans la mesure où les carburants classiques, le diesel et l’essence, ont respectivement plongé de 16 % et 14 %.

Sur le plan environnemental, le Superéthanol, son autre nom, se signale par une réduction moyenne de 40 % des émissions de CO2 et de 90 % celles de particules fines par rapport à l’essence. Un bilan qui tient à sa composition, constituée jusqu’à 85 % de bioéthanol, un alcool fabriqué majoritairement en France à partir de betterave, de blé ou de maïs.

Quant au prix moyen, il est de 0,66 euro le litre, un écart avec la concurrence qui s’explique par une taxation moindre. Un profil qui intéresse de ce fait un nombre croissant d’automobilistes, et par ricochet les constructeurs, à commencer par Ford.