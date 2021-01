La Renault Twingo vers la sortie

Le modèle emblématique de la marque au losange sur le segment des petites citadines n’aura pas de descendance. Une information confirmée par Luca De Meo, le directeur général de Renault. Une décision justifiée par la difficulté à rentabiliser à l'avenir la présence sur le segment A, surtout sans l'appui d'un partenaire.

Luca De Meo a été recruté pour redresser Renault. Une mission qui implique des décisions radicales, comme celle de mettre un terme à la présence de la marque sur le segment A, celui des petites citadines, où évolue la Twingo depuis bientôt 30 ans – la première génération a vu le jour en 1993.

Le nouveau boss s’attaque donc à l’un des mythes de l’industrie automobile française lorsqu’il confie à nos confrères de Challenges que la Twingo n’aura pas de descendance. "Je considère que c’est dommage d’abandonner ce type de véhicules, mais les petites voitures thermiques vont disparaître à cause des règles du jeu européennes", justifie-t-il. Et d’ajouter qu’avec le durcissement des normes antipollution, "ça devient très difficile de rentabiliser un modèle à essence de 3,60 mètres de long".

Fin du partenariat avec Daimler

Une rentabilité d’autant plus difficile à atteindre que Renault et Daimler, avec sa marque smart, ont mis un terme à leur partenariat sur le segment. "On n’est pas capables de faire tout seuls un tel modèle", regrette Luca De Meo. Pour mémoire, la Twingo III est assemblée aux côtés de la smart forfour dans l’usine Renault de Novo Mesto, en Slovénie. Or le constructeur allemand s’est désengagé du partenariat, privilégiant la piste chinoise pour sa prochaine génération de véhicules. Un accord a été officialisé avec Geely en mars 2019 pour la production des futurs smart électriques, à compter de 2022.

Artisan du renouveau de la Fiat 500 en 2007, Luca De Meo a donc tranché, et ce en dépit des bons scores réalisés par la Twingo. Plus de 43 000 unités ont été écoulées en France en 2020, et l’arrivée d’une version 100 % électrique, plutôt convaincante et qui plus est abordable, sonnait comme la promesse de nouveaux débouchés. La Twingo tirera donc sa révérence dans les deux ou trois prochaines années pour laisser place à d’autres propositions. Le groupe pourra toujours s’appuyer sur la prometteuse Dacia Spring et sur d’autres modèles prometteurs comme la R5 électrique.

Ajoutons que la décision de Renault n’est pas un cas isolé. Le segment A perd progressivement ses protagonistes, à l’image du groupe PSA qui a mis un terme à son partenariat avec Toyota. Le constructeur japonais est devenu propriétaire à 100 % de l’usine de Kolin, en République tchèque, qui produisait jusqu’à présent les Citroën C1, Peugeot 108 et Toyota Aygo.