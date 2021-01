La Mercedes GLA a remporté le prix de la plus belle voiture de l'année 2021 face à la Honda e, la Mazda MX-30, l'Opel Mokka-e et la Skoda Enyaq iV.

La Mercedes GLA élue plus belle voiture de l'année

Le SUV allemand a remporté le titre de "plus belle voiture de l'année 2021", décerné par les internautes dans le cadre du Festival Automobile International. Son design a fait la différence dans le choix du public.

Avec plus de 60,7 % des voix, la Mercedes GLA a été élue "plus belle voiture de l'année 2021" par le grand public. Cette élection, qui s'est déroulée dans le cadre du Festival Automobile International, se base sur des critères d'esthétique et de design.

Le nouveau GLA a séduit le public grâce à la "symbiose parfaite entre la beauté à l'état pur et de robustes éléments empruntés à l'univers des SUV". Il succède à la BMW Série 2 Gran Coupé, élue au titre de l'année 2020.

Le titre de "plus belle voiture de l’année" est le seul grand prix du Festival décerné par le grand public via un jeu concours sur Internet. La voiture (berline, monospace, break, coupé, cabriolet ou SUV) est inscrite à l’élection par son constructeur et sa commercialisation doit avoir eu lieu l’année en cours, à un tarif inférieur à 60 000 €.

Au fil des étapes de l'élection, les internautes éliminent les prétendantes. Les compteurs sont remis à zéro à chaque nouvelle étape afin que le public puisse de nouveau choisir la voiture qui obtiendra le titre. A l'issue des votes et après tirage au sort, les participants peuvent gagner une voiture d’une valeur de 30 000 € (prix public) offerte par le constructeur vainqueur et d'autres prix attribués par le Festival Automobile International et ses partenaires.

La Mercedes GLA sera mise à l'honneur du 27 janvier au 7 février 2021 dans le cadre de l'Exposition concept-car & design automobile online qui, en raison de la pandémie se déroulera en digital.