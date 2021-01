Débuts réussis pour WeProov Fleet

En l'espace d'un an, la solution permettant aux gestionnaires de flotte de simplifier le suivi des dommages et sinistres a été adoptée par une quinzaine d'entreprises. Parmi elles, la SNCF, DHL, Bouygues Construction, LS Services et Socotec.

WeProov agite depuis plusieurs années le monde des flottes avec sa solution d’inspection digitale des véhicules. Il y un an, l’entreprise est passée au stade industriel avec une proposition plus élaborée et surtout entièrement calibrée pour les gestionnaires de flotte. WeProov Fleet, le nom de sa nouvelle proposition, permet de suivre l’état d’un véhicule d’entreprise pendant toute sa durée de vie, de sa mise à la route jusqu’à sa restitution, et ce via trois services : l’inspection à intervalle régulier, le chiffrage des dommages et la gestion des réparations (prise de rendez-vous, contrôle de la facture, règlement, facturation).

En l’espace d’un an, WeProov a convaincu une quinzaine d’entreprises d’opter pour ce nouveau dispositif. Parmi elles, la SNCF, DHL, Bouygues Construction, LS Services ou encore Socotec. "Depuis que nous utilisons WeProov Fleet, nous avons considérablement réduit nos services. Nos conducteurs sont responsabilisés et cela nous permet de supprimer les conflits", affirme Bruno Lucien, responsable du parc automobile chez LS Services. La SNCF demande pour sa part à ses conducteurs de réaliser les inspections de leur véhicule régulièrement afin d’avoir de la visibilité sur l’état de son parc. Ainsi, WeProov affirme avoir permis à ses clients de réaliser une économie de 5 millions d’euros, soit 330 euros en moyenne par véhicule.

L’offre est construite en deux niveaux. WeProov Fleet Manager permet de gérer tous les dommages et les sinistres qui interviennent durant toute la durée de détention d'un véhicule, tandis que WeProov Fleet Inspect permet au gestionnaire de flotte de faire réaliser à chacun de ses conducteurs l'inspection de leur véhicule quelques semaines avant la restitution de celui-ci. C'est ensuite lui qui prendra la décision de faire réparer ou non son véhicule, aidé par les équipes de chiffreurs et l'intelligence Artificielle de WeProov.

D'ici la fin février 2021, WeProov prévoit de doubler son volume d'activité en passant de 15 000 à 30 000 véhicules suivis tout au long de l'année grâce à WeProov Fleet.