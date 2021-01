Toyota lance son premier utilitaire électrique

Le constructeur japonais Toyota officialise le lancement sur le marché européen du Proace Electric, clone des Peugeot e-Expert et Citroën ë-Jumpy. Il présente les mêmes caractéristiques techniques.

Toyota ne compte pas louper le train de l’électrification sur le marché des utilitaires légers. En attendant la version zéro émission du Proace City, le constructeur japonais lance le Proace Electric, clone des Peugeot e-Expert et Citroën ë-Jumpy. Point de surprise donc, que ce soit au niveau des déclinaisons disponibles ou des caractéristiques techniques.

Disponible à la commande depuis le mois de décembre, le fourgon est proposé avec une batterie de 50 kWh procurant une autonomie de 230 kilomètres, ou une batterie de 75 kWh offrant, quant à elle, un rayon d’action de 330 kilomètres. Cette seconde proposition ne concerne que les versions medium et longue. Le catalogue se compose, en outre, d’une version courte, d’une cabine approfondie avec une seconde rangée de sièges, d’un châssis-cabine et d’une déclinaison dédiée au transport de passagers.

Une multitude de propositions animées par un même moteur de 136 ch, fort d’un couple de 260 Nm. La vitesse maximale est limitée à 130 km/h. En termes de capacités, le Proace ne souffre pas du passage à l’électrique puisque sa charge utile maximale reste d’une tonne, tandis que le volume de chargement oscille entre 4,6 et 6,1 m3 selon les versions. La batterie est logée dans le plancher du véhicule et ne vient pas empiéter sur l’espace de chargement. Le poids tractable s’élève pour sa part à une tonne.

Deux niveaux de finition

Pour la recharge, rien de différent non plus par rapport aux produits PSA, le Proace Electric pouvant se charger via tous types de prises, y compris les bornes publiques de 100 kW. La batterie de 50 kWh peut ainsi être chargée à 80 % en environ 30 minutes, et celle de 75 kWh en 45 minutes. Le véhicule est, de plus, équipé de série d’un chargeur triphasé de 11 kW pour répondre à tous les besoins de recharge.

Toyota annonce enfin que le fourgon est décliné en deux finitions, Dynamic et Business. Elles bénéficient de série d’équipements spécifiques à ce modèle électrique, comme le frein à main électrique ou les câbles de charge de 7 m. A la place du traditionnel levier de vitesse, on trouve une commande électronique permettant de sélectionner le mode de transmission (Parking, Neutre, Drive, Freinage régénératif). Un autre sélecteur permet de choisir le mode de conduite Eco, Normal ou Power. Le bloc d’instrumentation affiche la vitesse du véhicule, le niveau de consommation électrique instantanée, le niveau de charge, un indicateur de chauffage/climatisation, et comprend un écran d’affichage multifonctions.

La finition Dynamic inclut la climatisation manuelle, des rétroviseurs électriques et dégivrants, un système multimédia avec écran tactile 7 pouces, la connectivité Apple CarPlay/Android Auto, le système Moduwork et les radars de stationnement arrière. La finition Business ajoute le pack Look, le Smart Entry & Start et le système de navigation Toyota Pro-Touch.