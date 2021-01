Le Santa Fe fera son apparition en 2021 et sera l'un des seuls SUV de 7 places à proposer l'hybridation à ce niveau de gamme.

Hyundai vise 43 000 VN sur un marché en croissance

Lionel French-Keogh, le directeur général de Hyundai France, table sur un marché de 1,8 million de VN, en 2021. En se fondant sur cette estimation à la hausse, il pense que la marque sud-coréenne peut grimper à 2,4 % de pénétration, notamment grâce à sa gamme électrifiée.

Au sortir d'un exercice 2020 durant lequel l'audace a payé, Hyundai compte gagner des parts de marché. Lors de sa traditionnelle conférence de début d'année, Lionel French-Keogh, le directeur général de la filiale française, a annoncé que la marque sud-coréenne souhaite atteindre une part de marché de 2,4 %, soit 0,3 point de plus qu'en 2020, sur un marché qu'il envisage en hausse de 10 %, à 1,8 million de VN. Autrement dit, Hyundai vise un bilan supérieur à 43 000 mises à la route.

A fin décembre dernier, Hyundai a comptabilisé 34 585 livraisons de véhicules neufs. Une volumétrie qui a mieux résisté à la crise que le marché dans son ensemble, puisqu'elle correspond à un repli de 13 % contre un déclin de 26 % environ en France. Avec 2,1 % de pénétration, la marque gagnait alors déjà 0,3 point par rapport à 2019. L'ambition de Lionel French-Keogh s'inscrit donc dans une réelle continuité.

Les particuliers représentent 51 % des immatriculations de Hyundai

La moitié des produits disponibles en concession réalise 80 % des ventes. Le Kona concerne 38 % des commandes, l'i20 22 % et le Tucson 18 %. Le SUV iconique de Hyundai, remplacé en fin d'année, ayant manqué des opportunités commerciales avant le second confinement faute d'exemplaires en stock. "Nous avons tout de même réalisé un mois de décembre historique, confie le directeur général. Nous restions sur un record de 1 200 prises de commandes en juin 2019 et le Tucson 3 en a enregistré 1 800 en décembre, un mois généralement faible".

Hyundai peut se féliciter de la qualité de ses ventes en 2020. Avec 25 671 unités livrées aux particuliers et aux entreprises, la filiale a eu un recours contenu aux ventes tactiques. Les loueurs sont descendus à 4 % et les VD sont restés à 21 %, un score relativement élevé lié au besoin de faire essayer les technologies du groupe. Ce faisant, Hyundai a intégré le top 10 des marques au cumul des immatriculations BtoC et BtoB. Kia étant classée 8e, créditée de 30 224 VN, à titre de comparaison.

51 % des Hyundai sorties des concessions ont été emportées par un client particulier. L'enseigne sud-coréenne revendique au passage une part de marché de 2,6 % sur le segment du BtoC. Mais Lionel French-Keogh souligne davantage la qualité du mix énergétique. 58,2 % des livraisons possèdent une technologie d'électrification, contre une moyenne de marché donnée à 20,9 %. Hyundai pointe au 4e rang sur les segments du 48 v et des hybrides et au 5e rang des électriques. La marque vend toujours 30,7 % de motorisations diesel (46,9 % pour la moyenne du marché) et 11,1 % d'essence (30,6 % pour la moyenne du marché).

80 % de VN électrifiés en 2021

L'électrification a été le levier de profitabilité des ventes en 2020 tout comme le maintien de la vente de pièce détachées et d'accessoires. La rentabilité des concessionnaires devrait d'ailleurs être de 1,2 % (-0,5 point) dans le réseau global et de probablement 1,5 % dans le réseau exclusif, indique la direction de la filiale. L'électrification sera un véritable vecteur de croissance en 2021. Hyundai pense voir les véhicules électrifiés peser 80 % des immatriculations de VN à fin décembre, portés par une offre de SUV qui ajoutera le Bayon et le Santa Fe nouvelle génération aux extrémités de la gamme.

Les particuliers se tourneront plus largement (58 % du mix de cette clientèle) vers les motorisations essence, notamment équipées du 48 v, et les entreprises vers les blocs diesel eux aussi assistés de cette même technologie (51 % du mix). Les hybrides représenteront aussi une force significative avec une pénétration de 11 % en BtoC et de 8 % en BtoB. "L'enjeu sera de maîtriser le discours en fonction de la typologie de client qui se présente, mais plus qu'aucun constructeur nous avons la capacité à répondre à chacun des besoins sans être dogmatique", pose Lionel French-Keogh.