Hyundai s'essaye au sans engagement

Depuis janvier 2021, Hyundai et BNP Paribas ont débuté leur offre d'acquisition de VN sans engagement. La Hyundai i20 fait partie des premiers modèles à bénéficier de cette solution de financement.

Comme le Journal de l'Automobile vous l'annonçait en décembre 2020, Hyundai expérimente une nouvelle méthode d'acquisition dans ses concessions. En ce mois de janvier 2021, la marque sud-coréenne a fourni plus de précision sur son offre sans engagement et propose ainsi à ses clients de repartir avec une i20 avec un abonnement à une solution de mobilité.

"Nous savons que la tendance sociétale existe et nous nous devons d'évaluer l'acceptabilité des clients de la marque", explique la démarche Lionel French-Keogh, le directeur général de Hyundai France. La proposition se veut la plus simple possible en éliminant les conditions d'accès. Les clients doivent prendre possession du véhicule pour 6 mois minimum afin de préserver la valeur résiduelle et auront ensuite la liberté de casser le contrat dès qu'ils le souhaitent sans être contraints de reprendre une Hyundai dans la foulée.

Après quelques semaines, la formule imaginée par Hyundai et BNP Paribas semble faire mouche puisque le taux de pénétration avoisine les 30 % d'i20 neuves. "Comme les entreprises dont le modèle économique repose sur l'abonnement, nous allons travailler à la rétention des clients", se projette Lionel French-Keogh. En cas de rupture de contrat, le concessionnaire seul prend la décision du sort du véhicule. Il peut le remettre en location ou profiter de l'aubaine pour densifier son stock de VO récents.

Des réflexions sur le véhicule d'occasion par abonnement

Hyundai y voit plusieurs cas d'usage. Cette formule peut aussi bien répondre à une typologie de client désireuse de garder une forme de liberté. D'ailleurs cela peut lever des barrières à l'achat, souligne le directeur général de la filiale française. Mais Maxime Nathan, le directeur commercial, y voit également l'opportunité de mieux gérer les cycles de vie du véhicule : "nous pourrons proposer cette solution à l'approche d'une fin de vie en attendant que la nouvelle version débarque". De manière plus régulière la proposition peut intervenir dans une transaction qui va réclamer un délai d'attente de livraison. Idéal lorsqu'il y a une reprise de véhicule dans l'accord.

Le VO justement pourrait s'ouvrir à cette offre de détention sans engagement. Hyundai y travaille avec son partenaire financier. Aucun calendrier n'a été communiqué pour le moment. Une chose est certaine, les deux partenaires entendent maîtriser la chaîne de valeur et rester dans leur écosystème. Les Bipi et autre Drover à l'affût de produits à pousser sur leur plateforme respective de VO par abonnement ont peu de chance, dans un premier temps, de pouvoir profiter de l'initiative.