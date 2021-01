Skoda Auto améliore ses positions en Europe

Avec 0,5 point de gagné en 2020, la part de marché de Skoda en Europe a atteint 5,3 %. Alain Favey, membre du directoire de Skoda Auto, en charge des ventes et du marketing, revient sur ces résultats et le début de l'exercice 2021.

A l'occasion de la présentation du nouveau plan Go All 2025 de Skoda France par Dorothée Bonassies, la directrice de la marque dans l'hexagone, Alain Favey, membre du directoire de Skoda Auto, en charge des ventes et du marketing, est lui revenu sur la performance de Skoda Auto en 2020. La fermeture des usines européennes pendant 39 jours avait fait craindre le pire.

Avec 1 004 800 ventes à l'échelle mondiale (-19,2 %), Skoda a dépassé ce cap du million pour la 7e année consécutive. Mais le dirigeant a immédiatement précisé que si le volume a son importance, la rentabilité est primordiale. Sans toutefois avancer de chiffres, ils seront dévoilés au mois de mars prochain, Alain Favey a indiqué que "ce volume était supérieur à notre point mort." Skoda, championne de la rentabilité dans le groupe VW, devrait donc, une fois de plus, présenter un bilan positif.

Le membre du directoire en charge des ventes et du marketing de Skoda est également revenu sur la performance de la marque en Europe (31 pays). Malgré une année 2020 compliquée, Skoda a gagné 0,5 point de part de marché pour atteindre 5,3 %. Si la marque est bien ancrée en Europe centrale, Alain Favey a aussi mis en avant les résultats de pays plus proches de nous comme l'Autriche, où la marque est 2e du marché avec 10 % de PDM, ou encore la Suisse (4e) ou l'Allemagne (6e). Skoda affiche également de très bons résultats en Israël avec une PDM de 10 % et le titre de première marque européenne importée. Le Royaume-Uni témoigne aussi de cette performance avec une part de marché de 3,6 %, et Alain Favey souligne que ce pays "est un bon exemple pour la France."

Pour l'exercice qui s'ouvre, le dirigeant a indiqué que le portefeuille de commandes était en hausse de 30 % permettant naturellement de renouer avec la croissance. La première année pleine de l'Octavia, une gamme Kamiq complète et enfin l'arrivée de l'Enayq seront autant d'atouts. Ainsi que la Fabia qui sera dévoilée en toute fin d'année. A ce sujet, le directeur des ventes a confirmé que cette nouvelle génération de la Fabia disposerait encore d'une version break. Il convient que ce marché est de plus en plus petit mais aussi avec de moins en moins de concurrence donc cela représente encore des volumes significatifs. Mais le plus important est que les clients qui achètent ces produits sont très satisfaits.

Enfin, 2021 sera aussi le point de départ de nouvelles responsabilités pour Skoda. En effet, en plus d'être le référent du groupe VW en Inde, où il vient d'ailleurs de dévoiler le SUV Kushaq développé dans ce pays, Skoda est devenu le coordinateur des activités du groupe en Afrique du Nord (à la place de Seat) et en Russie (où Skoda affiche 6,4 % de PDM).