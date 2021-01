Recharger ses batteries sans se brancher

Le constructeur chinois Nio reprend à son compte le concept Better Place conçu par Renault au début des années 2010 en développant un système d'échange de batteries automatisé.

Souvenez-vous. Nous sommes au début des années 2010. Renault lance sa première voiture électrique, la Fluence, et la marque par la voix de son patron de l’époque vante les mérites de cette nouvelle technologie en promettant que d’ici dix ans, les voitures électriques représenteront 20 % de part de marché.

Il y a dix ans, les bornes de recharge publiques étaient quasi inexistantes et Renault s’était alors associé avec une société israélienne, Better Place, qui avait inventé un système de recharge de batteries amovible, appelé Quick Drop. Au lieu de brancher la voiture pour la recharger, on changeait la batterie sans intervention humaine. Un robot venait la dévisser sous le châssis, puis la stocker pour la recharger tandis qu’une autre batterie pleine venait la remplacer. L’opération durait à peine 5 minutes. Une station d’ailleurs existait au Technocentre de Renault.

Las, si le concept était intéressant, les investissements pour monter une telle station étaient trop importants, on parlait de millions d’euros, et malgré quelques tests en Israël, la société fera faillite rapidement.

Le constructeur chinois Nio a repris le concept à son compte. Mais cette fois-ci, cela semble fonctionner. Depuis 2018, date à laquelle il a installé sa première station à Shenzen, 180 autres points de recharge ont été développés principalement sur les grands axes entre la capitale Pékin et les villes de Shanghai, Hong-Kong et Macao. À terme, le constructeur compte étendre son réseau à 500 stations et annonce avoir déjà effectué 1,5 million d’échanges.

Si la station est pour l’instant partiellement automatisée, Nio a récemment présenté un nouveau concept où le conducteur pourra seul piloter l’échange de la batterie sans quitter sa voiture.

Le système de recharge propose 4 types de batterie : 70 kWh, 84 kWh, 100 kWh en attendant la prochaine batterie annoncée par le constructeur de 150 kWh qui équipera la future Nio ET7, concurrente affichée de la Tesla Model S.

Si le concept du système d’échange de batterie supprime les problèmes d’attente aux bornes, il a ses limites, car il n’est compatible qu’avec les véhicules de la marque. Nio connaîtra-t-il dès lors le même destin que Better Place ?