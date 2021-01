Pour faire avancer la conduite autonome, Navya intègre Autoware Foundation

L'entreprise française continue d'investir au Japon. Le 28 janvier 2021, Navya a confirmé son adhésion à l'association locale spécialisée dans les technologies d'automatisation de la conduite. D'autres grands industriels comme Intel et Velodyne en sont membres.

Une semaine après avoir annoncé un accord exclusif avec Macnica concernant la distribution de ses solutions au Japon, Navya confirme son intégration à l'association technologique nippone, Autoware Foundation. Il s'agit d'une organisation qui soutient et promeut des projets open-source de mobilité autonome.

Cette adhésion n'est en rien lié au hasard. Macnica fait partie de cette association qui compte parmi ses membres des industriels tels que Hitachi, Intel, LG et Velodyne Lidar. "Nous sommes ravis de la participation de Navya à the Autoware Foundation, s'est exprimé Shinpei Kato, le président de la fondation créée en 2018. Navya est l'un des acteurs les plus performants au monde dans le domaine des technologies de conduite autonome. Nous sommes convaincus que leurs réalisations et leur expérience acquise grâce aux nombreux déploiements réalisés permettront à Autoware de se hisser au premier rang de ce marché émergent".

Ces synergies devraient favoriser la croissance de la société lyonnaise, son intégration dans l’écosystème mondial des acteurs de la conduite autonome et la reconnaissance de son leadership technologique. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), Navya ambitionne d’être l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome pour le transport de passagers et de biens.