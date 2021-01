Nouveaux moteurs pour la Kia Ceed

La marque sud-coréenne revoit la gamme de ses moteurs essence et diesel sur la Ceed avec l'apparition d'un 1.5 turbo essence et de la micro hybridation 48V sur le 1.6 diesel.

Pour la gamme Ceed qui intègre la berline Ceed, le break Ceed SW, le break sportif Proceed et le crossover XCeed, Kia sort le grand jeu avec le lancement d’un nouveau moteur essence et l’arrivée d’une batterie 48V sur le bloc diesel.

Concernant le bloc essence, le 1.5 T-GDi (turbo à injection directe) remplace l’ancien 1.4 T-GDi. Disponible avec une boîte manuelle à six rapports ou une boîte automatique à double embrayage à sept vitesses (DCT7), il affiche une puissance de 160 ch à 5 500 tr/min, soit un gain de 14 % par rapport à l’ancien moteur (140 ch). Son couple évolue à la marge avec une valeur de 253 Nm disponible dès 1 500 tr/min (+ 4,5 %).

Avec ce nouveau 1.5 T-GDi, la Ceed affiche des émissions de CO 2 à partir de 129 g/km, soit une réduction de 7,2 % par rapport au précédent moteur. Sur les versions Ceed SW et Proceed, les émissions sont de 131 g/km tandis que sur le XCeed, elles sont réduites à 137 g/km contre 145 g/km pour l’ancien 1.4 T-GDi.

Ce bloc intègre la technologie Smartstream. Elle permet de réguler en continu la durée d'ouverture et de fermeture des soupapes (CVVD) en fonction des conditions de conduite. Un nouveau système de recirculation des gaz d’échappement à faible pression (LP-EGR) agit également à bas régime afin d’optimiser le rendement énergétique et le niveau d’émissions. Enfin, elle est complétée par l’apparition d’un filtre à particules essence (GPF). Cette technologie est disponible sur les moteurs 1.0 et 1.5 T-GDi et 1.6 CRDi.