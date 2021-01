Bénéfices en hausse pour Daimler en 2020

Le constructeur allemand affiche un bénéfice d'exploitation de 6,6 milliards d'euros en 2020, en hausse de 50 % par rapport à 2019. Sa division voitures particulières a dégagé une marge opérationnelle de 6,9 %.

Daimler a dégagé en 2020 un bénéfice d'exploitation (EBIT) meilleur qu'attendu de 6,6 milliards d'euros, selon des résultats préliminaires.

Il s'agit d'une hausse de 50% par rapport à année 2019, quand le résultat était plombé par de lourdes charges juridiques. Si le résultat reste au-dessous de 2018, et recule de 16 % en valeur ajustée de ces charges exceptionnelles, le fabriquant des Mercedes-Benz a toutefois vu son activité rebondir nettement au quatrième trimestre après un printemps marqué par l'arrêt quasi-total de la production et des ventes en raison de la pandémie de Covid-19, selon un communiqué.

"Daimler a conclu l'année 2020 dans un contexte difficile avec un très fort quatrième trimestre et affiche des résultats qui dépassent nettement le pronostic du groupe et les attentes du marché", fait remarquer dans un communiqué le groupe, qui doit publier ses résultats complets le 18 février 2021.

Lire également : Mercedes-Benz a atteint ses objectifs CO2 en 2020

Le constructeur s'attend pour 2021 à une évolution positive des activités grâce à une bonne demande tandis que l'actuelle pénurie de semi-conducteurs "aura un impact au premier trimestre", précise le constructeur dans un communqiué.

Le groupe avait dû ralentir la production sur certains de ses sites en janvier en raison du manque de ces composants clé. En 2019, le résultat avait souffert de provisions liées au "dieselgate" et à des rappels massifs de voitures dotées d'airbags du fournisseur Takata. En 2018, l'EBIT avait atteint 11,1 milliards d'euros.

Après une perte nette de 1,7 milliard d'euros au deuxième trimestre en raison de la crise du Covid-19, le groupe a renoué avec les bénéfices dès la période suivante, notamment grâce à une rapide reprise des ventes en Chine.

L'activité automobile "Cars and Vans" a dégagé sur l'année un bénéfice opérationnel de 5,2 milliards d'euros ; les poids-lourds "Trucks and Buses" ont rapporté 525 millions d'euros. La marge d'exploitation ajustée, très scrutée par les analystes, se situe respectivement à 6,9 % et 2,0 %.

Au total, des charges de 164 millions d'euros liées à des procédures juridiques, dont le scandale diesel, et 1,9 milliard d'euros de frais de restructuration pèsent sur le résultat. Daimler avait annoncé fin 2019 un programme d'économies assorti d'au moins 10 000 suppressions d'emplois pour réagir à la coûteuse transition vers la voiture électrique et autonome.

Son concurrent Volkswagen a, de son côté, dégagé un bénéfice opérationnel, hors charges liées au dieselgate, d'environ 10 milliards d'euros pour l'année 2020, en baisse de 50%.