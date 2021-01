Clap de fin pour les moteurs thermiques chez GM

General Motors prévoit d'arrêter la production de moteurs thermiques d'ici 2035 et investit 27 milliards de dollars dans la voiture propre et autonome.

Finis les V6 avec leur belle sonorité, mais gourmands en carburant ? L'américain General Motors compte d'ici quinze ans arrêter de vendre des modèles essence ou diesel.

Le groupe ne s'est pas formellement engagé à stopper la production de modèles à combustion interne en 2035, "mais nous prenons des mesures pour y parvenir", a indiqué à l'AFP un porte-parole du géant américain.

GM a précisé que cette décision incluait les pick-ups et les SUV mais pas les camions. Le groupe prévoit également une neutralité carbone de toute sa gamme en 2040.

D'ici quatre ans, GM prévoit de commercialiser sous les marques Chevrolet, Cadillac, GM et Buick, 30 modèles 100 % électriques et d'investir à cette date 27 milliards de dollars sur la voiture propre et autonome.

Pour rappel, l'Agence international de l'énergie estime que les ventes de voitures électriques ne représentent qu'une part de marché de 2,6 % dans le monde.