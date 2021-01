Baisse historique du nombre de tués sur la route

Avec 2 550 morts sur les routes, 2020 est une année historique où, grâce aux confinements, le nombre de tués n'a jamais été aussi bas.

Si le nombre de morts en France augmente tous les jours depuis un an à cause de la pandémie que traverse la planète, une bonne nouvelle concernant les vies humaines préservées vient de tomber aujourd'hui. Selon les estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), le nombre de tués sur la route a drastiquement baissé en 2020. 2 550 personnes ont perdu la vie contre 3 244 en 2019.

La principale raison d'un tel résultat, on s'en doute, a été la réduction tout aussi drastique de la circulation liée aux différents confinements qui ont eu lieu l'année dernière. Pour exemple, la circulation avait baissé de 75 % en avril dernier. Cette chute de 21,4 % est à mettre an parallèle avec la réduction du nombre d'accidents corporels (- 19,7 %) et des personnes blessés (20,9 %).

C'est la première fois depuis la fin de la Seconde guerre mondiale que le nombre de morts sur les routes est aussi faible.