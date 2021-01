Nissan veut renouer avec la croissance en 2021

Au creux de la vague en termes de produits, la marque japonaise compte sur un dynamisme retrouvé et de multiples lancements pour gagner en volume dans l'Hexagone. La direction de Nissan table sur 46 000 livraisons de VN en 2021.

Nissan compte reprendre des couleurs. La direction française a fait savoir que la marque entend mettre 46 000 VN à la route en 2021, soit une progression de l'ordre de 18 % par rapport au bilan de l'an passé. Nissan souhaite grappiller des parts de marché et s'établir à 2,5 % de pénétration. Une ambition qui repose en grande partie sur le renouvellement de la gamme et sur l'attrait de la famille des fourgons auprès de la clientèle professionnelle.

Avec un mois de janvier durant lequel il a enregistré plus de 1 000 commandes, le Juke devrait être un des artisans du rebond. Nissan table sur un volume de 12 000 unités, dont 80 % à particulier. Le SUV compact sera rapidement épaulé par le Qashqai troisième du nom très attendu des concessionnaires, puis par l'Ariya, le SUV 100 % électrique. La quantité de fourgons livrés devrait quant à elle doubler à 7 200 unités, alors que Nissan totalisait 6 071 VUL toutes catégories confondues, à fin 2020.

L'an passé Nissan a vendu 42 % des véhicules à particulier pour 10 % à des sociétés de leasing. Les entreprises ont pesé 19 % contre 6 % aux loueurs courte durée et 23 % au réseau de distribution au titre de VD et de véhicules de courtoisie. Dans les grandes largeurs, l'équilibre restera inchangé cette année. Le BtoC et les grands loueurs devraient demeurer au même niveau. Les ventes au réseau vont décroître de 4 points au profit de la LCD qui passera à 7 % et des sociétés qui grimperont à 22 %, selon les estimations.

Une profitabilité de 1 % en 2022

203 concessions pour un total de 51 investisseurs et 50 agents qui gravitent autour des points de vente, le réseau Nissan n'a pas réellement bougé et affiche encore un niveau de concentration des plus hauts. Les groupes Maurin (3 409 VN), EdenAuto (2720 VN), Gueudet (1 992 VN), Neubauer (1 886 VN) et Emil Frey France (1 864 VN) constitue le top 5 des partenaires dans l'Hexagone. Autre preuve de cette concentration, les 10 plus importants concessionnaires a écoulé 80 % des volumes, en 2020.

Le siège attend les dernières remontées du terrain pour consolider et publier le niveau de rentabilité. Pour mémoire, il avait connu un déclin de 0,7 point environ en 2019, à 0,2 %. "A fin octobre, nous étions à l'équilibre et le deuxième confinement est entré en vigueur. Nous devons évaluer si la performance de décembre a sauvé le bilan", explique Xavier Kroetz, le directeur du développement réseau de Nissan West Europe. Pour lui, l'objectif à fixer est un retour à 1 % de profitabilité en 2022.