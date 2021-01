Dacia brille aux Trophées de L’argus

La marque low cost du groupe Renault a reçu le prix de la "Voiture de L’argus 2021". Citroën est de son côté récompensé dans la catégorie des utilitaires légers avec le fourgon électrique ë-Jumpy.

C’est dans un format digital inhabituel que L’argus a décerné ses trophées récompensant les meilleurs véhicules du moment, selon un jury composé de journalistes et d’experts de la Cote. Le prix le plus prestigieux, celui de la "Voiture de L’argus 2021", a été remporté par la Dacia Sandero. La nouvelle génération de la berline low cost a notamment été élue pour son rapport prix/prestations. Denis Le Vot, récemment nommé directeur général de Dacia, a reçu le trophée des mains d’Olivier Flavier, le directeur général de L’argus. A noter que la Sandero a devancé le Ford Puma, le Peugeot e-2008, la Seat Leon et la Volkswagen ID.3.

Cette 28e édition a aussi été l’occasion de récompenser des véhicules dans différentes catégories en fonction de critères tels que le prix d’achat neuf, la valeur résiduelle, la consommation et les prestations d’usage (qualité, confort, agrément de conduite et design). Le prix de la meilleure citadine a été décerné, là encore, à la Dacia Sandero. Un passeport pour concourir au prix principal qu’elle a remporté, à l’instar de la Volkswagen ID.3 élue voiture électrique de l’année, de la Seat Leon couronnée berline compacte et familiale de l’année, du Ford Puma propulsé SUV de l’année et du Peugeot e-2008 auréolé du titre du SUV électrique de l’année.

Citroën gagne le VUL

Les utilitaires légers ont également eu voix au chapitre avec l’élection de l’Utilitaire de l’année 2021. Le Citroën ë-Jumpy est sorti vainqueur de la compétition qui l’opposait à l’Isuzu D-Max, aux Mercedes-Benz Vito (thermique et électrique) et eSprinter, au Nissan NV250, à l’Opel Vivaro-e, au Peugeot e-Expert et au Toyota Proace City. Le podium est complété par ses clones du groupe Stellantis, hiérarchiquement le Peugeot et l’Opel.

D’autres récompenses ont été décernées, l’une récompensant la voiture sportive préférée des internautes. Une élection remportée par la Toyota GR Yaris forte de 261 ch. Le prix Spécial du jury, qui met à l'honneur un exploit sportif, une technologie, un concept-car ou une performance commerciale, a quant à lui été décerné à Renault pour sa technologie hybride et hybride rechargeable E-Tech.

Enfin, le Trophée leboncoin du véhicule d’occasion, une nouveauté de cette édition 2021 qui, est également revenu à la marque au losange, plus précisément à Renault Retail Group de Lyon-Sud Vénissieux pour la catégorie du distributeur le plus performant selon le logiciel Plant VO de L’argus, et à la Renault Zoe pour la catégorie du VO électrique le plus populaire dans les petites annonces parues sur leboncoin.