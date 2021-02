Vroomly lève 5 millions d’euros pour son développement

La start-up affiche une croissance exponentielle de 20 % par mois depuis sa création et ne compte pas s’arrêter là. Elle vient de lever 5 millions d’euros pour développer Vroomly Parts, s’attaquer à l’Europe et recruter de nouveaux collaborateurs.

Le comparateur de garages a le pied sur l’accélérateur. Après avoir annoncé prendre pied sur la vente de pièces détachées en fin d’année 2020, Vroomly lève aujourd’hui 5 millions d’euros pour réaliser son ambition : devenir le SaaS (Software as a service) de tous les garages en Europe.

Triplement du CA pour les garages

Une levée de fonds qui intervient suite à un tour de table auprès de son investisseur historique, Via ID, qui a accompagné l’entreprise à plusieurs reprises. En effet, Vroomly avait déjà levé 400 000 euros lors de son lancement puis deux millions d’euros en 2018.

Il faut dire que la start-up se développe à une vitesse fulgurante. Depuis sa création en 2016, elle se targue d’une croissance de 20 % par mois. "Nous sommes désormais le leader de la réservation de garages en ligne avec un million de visiteurs mensuels. Et en 2020, malgré le contexte, nous avons réussi à doubler le nombre de nos garages partenaires, passant de 1 500 à 3 000. Au total, nous avons généré plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires pour nos ateliers, contre environ 3 millions l’année d’avant ", se réjouit Alexis Frerejean, son CEO.

Déjà 600 garages sur Parts

Après s’être imposé dans le domaine des rendez-vous en ligne, Vroomly s’est attaqué au marché de la pièce détachée. "Nous nous sommes intéressés à l’expérience d’achat de pièces des garages et nous avons lancé Vroomly Parts durant le 2e confinement (en novembre 2020), pour les aider à optimiser leur rentabilité, en achetant mieux. Pour offrir la meilleure expérience d’achat possible, nous nous sommes basés sur le comportement des réparateurs quand ils recherchent une pièce (comme nous l’avions fait pour les automobilistes et la prise de rendez-vous). C’est ainsi qui nous avons identifié les 3 critères de choix d’un fournisseur : la largeur de la gamme, le délai de livraison et ensuite le prix. Nous avons donc répliqué ce mode de fonctionnement en proposant au réparateur trois offres pour la pièce qu’il cherche : la livraison la plus rapide, l’offre la moins chère, et le bon mix entre les deux", détaille-t-il.

Une approche customer centric qui paye puisque 600 garages ont déjà été séduits. Et la plateforme espère bien évidemment convertir la totalité de ses garages partenaires rapidement. "80 à 90 % des nouveaux garages partenaires adhèrent directement aux deux services, et nous avons vocation à atteindre les 5 à 6 000 ateliers à la fin 2021. A terme, nous aimerions travailler avec environ 10 000 garages en France", ajoute-t-il.

Cap sur l’Europe

Des ambitions à la hauteur de la croissance de la start-up et que la levée de fonds de 5 millions d’euros va accompagner. L’objectif ? Tout d’abord, mettre un pied hors de France : "Nous voulons montrer que notre modèle n’est pas franco-français mais qu’il peut s’adapter à toute l’Europe, donc d’ici 18 à 24 mois, nous voulons ouvrir un autre pays de l’Union européenne", souligne le CEO.

Pour y arriver, l’équipe doit se renforcer. Ainsi, 25 collaborateurs vont être recrutés, faisant passer l’entreprise de 35 à 60 salariés cette année. Parmi les profils recherchés : développeurs, product owner, commerciaux, customer success manager, account manager et customer care. Ces derniers prendront part au développement de nouvelles fonctionnalités sur Parts, et auront aussi pour objectif de maintenir la croissance de 20 % par mois, tout en restant garants de la satisfaction des clients.