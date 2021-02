Les dix points marquants du marché automobile en janvier 2021 : fragilité

Ce premier mois de l’année montre la grande fragilité du marché automobile avec des immatriculations en baisse de 5,8 %, malgré deux jours ouvrés en moins par rapport à janvier 2020. Les points à retenir ? Une très bonne tenue des véhicules utilitaires et du marché des flottes, un canal des particuliers morose et des transactions de véhicules d'occasion à la peine.

126 381 voitures particulières en janvier 2021

En janvier 2021, 126 345 véhicules particuliers neufs ont été immatriculés contre 134 230 unités en janvier 2020, soit un repli de 5,8% par rapport à la même période de l’année dernière, en données brutes. Mais à nombre jours ouvrés comparables (20 en janvier 2021 contre 22 en janvier 2020), le marché connaît une timide hausse de 3,6 %. La reprise du marché reste donc très fragile, après 6 mois interrompus de baisse, depuis juillet 2020. Fragilité également puisque la base de référencement était exceptionnellement basse : en janvier 2020, le marché du véhicule neuf particulier affichait déjà une chute de 13,4 %, par rapport à janvier 2019. Ce premier mois de l’année se positionne comme le plus mauvais mois de janvier depuis 2014, où 125 454 nouvelles cartes grises avait été émises.

Des VUL en pleine forme

Le segment des véhicules utilitaires, en revanche, affiche une bonne santé. 34 844 immatriculations y ont été recensées, soit une hausse de 7,6 % en données brutes et de 18,4 % à nombre de jours ouvrés comparables.

Peugeot, première marque du marché

Le groupe PSA enregistre une forte baisse de de 16,8 % de ses immatriculations mais les marques du groupe français connaissent des fortunes diverses. Peugeot connaît un repli de 10,9 % de ses immatriculations mais garde la tête, et de loin, des marques les plus immatriculées en ce début d’année avec 26 063 unités (-10,9 %). La baisse du groupe est plutôt à mettre au crédit de Citroën, avec 12 314 véhicules particuliers neufs (-21,2 %), Opel (-31,7 % et 2 913 véhicules) et DS, dont les immatriculations ont fondu de 33,8 % à 1 634 unités.

Dacia en super forme grâce à la Sandero

Le groupe Renault enregistre une hausse de ses mises à la route (30 361 véhicules, +2,1 %), mais cette performance revient surtout à Dacia, qui redresse la tête grâce à la commercialisation de la nouvelle Sandero. La marque compte 11 417 immatriculations (dont 7 249 pour la seule Sandero), en hausse de 95,1 %, et se rapproche de la performance de Citröen avec une part de marché de 9 % contre 9,7 % pour la marque aux chevrons. De son côté, Renault accuse une chute de 20,9 % de ses mises à la route avec 18 881 véhicules.

Les ventes aux particuliers retrouvent leur niveau d’avant prime

Les ventes aux particuliers se maintiennent et pèsent 58 761 véhicules en légère hausse de 0,6 %. En janvier 2021, le canal des clients particuliers a pesé 46,5 % de part de marché. Un niveau pas très élevé mais qui reste dans la lignée des mois précédents, en excluant la période de modification du bonus et de la prime à la conversion au printemps dernier où cette fois les particuliers pesaient plus de 50 % du marché total. La location de courte durée reste lourdement pénalisée, l’activité restant très fortement en berne notamment sur les acteurs de la location de tourisme et d’affaires. La fermeture des frontières annoncée par le Premier ministre Jean Castex, le 28 janvier 2021, n’augure rien de bon sur ce canal dans les mois qui viennent. Enfin, les canaux tactiques et notamment les véhicules démonstration sont en chute de 10,5 % avec 23 297 unités mais restent à un niveau élevé puisque ce canal représente 18,4 % des cartes grises.

Le canal BtoB résiste

La bonne nouvelle provient des canaux BtoB qui confirment leur bonne tenue, dans la lignée de la fin de l’année dernière. Si les ventes aux loueurs de longue durée connaissent un léger fléchissement (-3,2 % et 14 883 unités), le canal des sociétés rebondit et progresse de 4,5 % (20 594 immatriculations). L’ensemble de ces deux types de clientèle qui compose le marché BtoB s’affiche en hausse de 1,1 % et s’accapare 28 % du marché total. Cette période de l’année, traditionnellement en renouvellement signifie également que l’activité économique n’est pas fondamentalement si mauvaise surtout si l’on compare ces chiffres au marché des utilitaires légers également en progression.

Les véhicules électrifiés à 27,5 % de part de marché

La chute du diesel se poursuit à marche forcée (-24,8 % et 32 024 unités). L'essence se contracte également (-13,4 % et 56 605 véhicules) au grand bénéfice des hybrides et hybrides rechargeables. Ces deux technologies ont été choisies sur 28 262 véhicules avec une large avance pour les hybrides non rechargeables (20 081 immatriculations). Le véhicule 100 % électrique affiche cependant un recul sur ce premier mois de l’année (-40,9 % et 6 469 véhicules), dont l’explication se trouve sans doute dans les mises à la route de décembre 2020 pour permettre aux constructeurs de se conformer le plus possible aux objectifs d’émissions de CO2 de la Commission européenne. En effet, sur le dernier mois de l’année 2020, les modèles électriques comptaient 20 731 cartes grises, en hausse de 331,6 % et une part de marché de 11,1 %. Janvier 2021 constitue donc un creux pour cette énergie.

Remontée des émissions de CO2

Baisse des ventes de véhicules électriques oblige, les émissions de CO2 repartent à la hausse par rapport à décembre 2020. En effet, selon les normes WLTP, les émissions sur le mois de janvier 2021 s’affichent à 115,5 g de CO2, contre 110,4 g le mois précédent.

Les occasions récentes pénalisent le marché de la seconde main

Avec 484 099 transactions, le marché du véhicule d’occasion accuse un repli de 3,7 % en janvier. La baisse est importante sur les véhicules récents, jusqu’à 1 an (37 658 ventes cette année contre 59 942 en janvier 2020). Une nouvelle fois, ce sont donc les véhicules âgés de plus de 4 ans qui portent le marché du VO pour un total de 347 413 véhicules. Les modèles de plus de 8 ans représente toujours 256 279 ventes, soit 52,9 % du marché total.

