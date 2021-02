Une érosion en trompe-l'œil pour le VO

En janvier 2021, le marché du véhicule de seconde main s'est contracté de 3,7 %, à plus de 484 000 unités. En réalité, ce démarrage n'est pas si inquiétant car plusieurs facteurs ont influencé les statistiques.

Les chiffres de janvier 2021 sont à prendre avec des pincettes sur le terrain du VO. Selon AAA Data, les transactions se sont érodées de 3,7 %, à 484 099 unités, mais, en réalité, il convient de noter que les statistiques se fondent sur un effet de base important puisque la France avançait encore tambour battant, il y a un an, et qu'en plus ce mois-ci a compté deux jours ouvrés de moins au calendrier.

A nombre de jours comparables, la tendance aurait sûrement été celle d'une croissance d'environ 5,8 %, souligne Vincent Hancart, le directeur général d’AutoScout24 France. "L’année a donc bien débuté dans un marché pourtant en pleine mutation, a-t-il commenté la publication des résultats mensuels. Les mois prochains devraient confirmer cette bonne tendance sauf si des mesures de confinement devaient être prises".

Toujours est-il que, tous canaux de vente confondus, les véhicules d'occasion de la marques Renault ont reculé de 8,3 %, à 94 680 unités. Avec 52 626 échanges à leur actif, les VO de Citroën ne font guère mieux (-8,1 %). Des trois français, Peugeot s'en tire à meilleur compte. La marque au lion totalise 88 101 changements de propriétaires, soit un rythme en ralentissement de 4,9 %.

Le premium sur les chapeaux-de-roues

Volkswagen limite la casse en rendant 1 %, à 38 731 unités. Seat attaque fort en gagnant 3,4 %, à 6 940 VO échangés. Bénéficiant toujours de conditions favorables, Suzuki parvient à grappiller 0,7 %, avec 4 091 unités. Toutes les autres marques généralistes ont suivi la tendance baissière, à l'instar de Ford (-5,7 %), Opel (-12,7 %), Toyota (-1,7 %), Fiat (-5,5 %) ou encore Nissan (-6,1 %).

Les Français ont donné leur priorité aux marques haut de gamme. Le trio de premium allemand illustre ce fait. Avec 18 790 unités, Mercedes gagne 0,9 %, mais Audi (21 469 VO) et BMW (20 750 VO) font bien mieux, en progressant respectivement de 9,1 % et 6,6 %. Mini attaque plus fort encore en prenant 10,2 % (6 856 VO) et Porsche surperforme le marché avec une croissance de 33,9 % (3 205 unités).