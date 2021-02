Christian Schüler, nouveau PDG d’Athlon

Le loueur longue durée accueille un nouveau patron en la personne de Christian Schüler. Ce fidèle du groupe Daimler succède à Gero Götzenberger, lequel rejoint Daimler Mobility en tant que directeur de la stratégie et de la transformation.

Athlon a un nouveau PDG. Le loueur longue durée néerlandais, filiale de Daimler Mobility depuis 2016, est désormais dirigé par Christian Schüler, qui évoluait avant cela en tant que PDG de Banco Mercedes-Benz do Brasil.

Ce pur produit de la maison Daimler, qu’il a rejoint en 1996, prend les commandes de l’un des principaux loueurs européens avec une flotte de 400 000 véhicules, dont plus de 40 000 en France, et une présence dans une vingtaine de pays. "Athlon a une tradition de plus de 100 ans et je suis très heureux de rejoindre le secteur de la flotte et de la mobilité à ce stade. J'ai hâte de façonner notre entreprise avec l'équipe pour servir nos clients de la meilleure façon", réagit-il suite à sa nomination.

Il succède dans ses nouvelles fonctions à Gero Götzenberger qui intègre Daimler Mobility, à Stuttgart, en tant que directeur de la stratégie et de la transformation. "Nous remercions Gero Götzenberger pour sa grande contribution à l'intégration d'Athlon dans Daimler Mobility et à la croissance de notre activité de flotte multimarque au cours des quatre dernières années", déclare Peter Zieringer, membre du conseil d'administration de Daimler Mobility, responsable de la région Europe.

Il complète son propos en expliquant que Christian Schüler"poursuivra la success story d'Athlon", et que son expérience internationale et son orientation client "garantiront la poursuite de notre succès dans le secteur des flottes."