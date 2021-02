Un bilan mondial 2020 contrasté pour Lexus

La marque premium du groupe Toyota a écoulé 718 715 véhicules à travers le monde l’an passé, un volume en baisse de 6 % par rapport à 2019. Dynamique en Chine, Lexus a en revanche souffert en Europe et au Japon.

Si le groupe Toyota est devenu le champion des ventes mondiales en 2020, devant le groupe Volkswagen, c’est un petit peu grâce à Lexus. La marque premium a certes apporté une modeste contribution avec 718 715 véhicules mis à la route l’an passé mais elle a mieux résisté dans la période de crise que d’autres entités du géant japonais. Sa baisse d’activité a été de 6 % alors qu’au niveau du groupe, celle-ci a atteint 11,3 %, Toyota terminant l’année à 9,53 millions d’unités.

C’est au cours du premier semestre que Lexus a été le plus impacté avec un repli commercial de 16 %, soit un total de 304 000 unités. La seconde partie de l’année a été plus dynamique, les ventes atteignant 415 000 unités, soit une hausse de 2 % par rapport à l’année précédente. Au niveau des régions, la marque a dû jongler avec de fortes disparités.

Si un nouveau record a été établi en chine avec 225 000 mises à la route, un volume en hausse de 11 %, Lexus a particulièrement souffert en Europe (71 000 unités, -19 %), au Japon (49 000 unités, -21 %) et au Moyen-Orient (27 000 unités, -18 %). L’Amérique du Nord et l’Asie de l’Est ont mieux résisté, respectivement avec 297 000 (-9 %) et 32 000 unités (-8 %).

Koji Sato, le président de la marque, se veut optimiste en déclarant que "Lexus franchira une nouvelle étape" en 2021 avec la révélation d’un nouvelle identité de marque et d’un nouveau concept au printemps.