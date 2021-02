Stellantis : Pietro Gorlier en charge de l’activité pièces et services

Jusqu’ici responsable de l’activité pièces de rechange et services de Mopar (FCA), Pietro Gorlier occupe, depuis le 1er février 2021, ces mêmes fonctions pour l’ensemble du groupe Stellantis.

L’organigramme de Stellantis se dévoile progressivement. Dernière nomination en date : celle de Pietro Gorlier à la tête de l’activité pièces et services du groupe.

Ce dernier remplissait jusqu’ici les fonctions de directeur d’exploitation pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) de FCA et de responsable mondial des pièces et du service après-vente (Mopar).

Avant de rejoindre le constructeur italien, Pietro Gorlier a œuvré pour l’équipementier Magneti Marelli en tant que CEO (2015 à 2018) et le constructeur CNH Industrial où il était responsable du développement du réseau et du service client (2006 à 2009). Le dirigeant italien est également passé par le groupe Iveco où il a occupé diverses fonctions.