Pierre Guirard et Fabien D'Aumale, respectivement président de Wyz Group et de Spid Tech.

Wyz Group entre au capital de Spid Tech

Après avoir réalisé une grande année 2020, la société spécialisée dans la gestion du poste pneumatique entame 2021 en annonçant son entrée au capital de la start-up Spid Tech. Une opportunité pour Wyz de s'ouvrir à la vente d'accessoires et de pièces détachées.

+34 % ! Le chiffre paraît à peine croyable et, pourtant, il s'agit bien là de la croissance enregistrée par Wyz Group au cours des douze derniers mois. Si la crise sanitaire, et un premier confinement lors duquel son activité est tombée à moins de 10 % de son niveau normal, a bien impacté la société compiégnoise, celle-ci a réussi à conjurer le mauvais sort en préparant très tôt la reprise, en misant aussi énormément sur son modèle (en tant que facilitateur de business pneumatique pour tous les acteurs du secteur auto) et en planchant sur de nouveaux débouchés.

Au final, la croissance de 34 % affichée sur 2020 s'avère en adéquation avec la dynamique des dernières années et permet aussi à Wyz de changer de statut, passant de PME à ETI avec un CA de 57,8 millions d'euros (soit trois fois plus qu'il y a cinq ans). "Devenir une ETI est une étape symbolique mais très importante. C'est une fierté vis-à-vis du travail réalisé par nos équipes", juge Pierre Guirard, président et cofondateur. Si la société entend continuer de se renforcer sur son cœur de métier, un accord a récemment été signé avec BMW, elle ambitionne surtout de se diversifier.

Une complémentarité évidente

"Je suis convaincu que le futur de Wyz passera par de l'intégration horizontale et de la diversification, note le dirigeant. Que ce soit par des partenariats ou des accords capitalistiques, on doit aller chercher la compétence là où elle existe". Des paroles aux actes, le spécialiste de la distribution de pneumatique annonce son rapprochement avec Spid Tech. Fondée en 2018, la start-up propose des solutions e-commerce en marque blanche et accompagne de nombreux clients, constructeurs et distributeurs automobiles (Verbaere notamment), dans la digitalisation de leur activité de vente d'accessoires et de pièces de rechange.

"Nous souhaitons trouver et déployer de nouvelles offres modernes et pertinentes"

A date, Spid Tech revendique plus que de 500 concessions clientes qui utilisent ses solutions, dont tout le réseau Nissan, lui-même client historique de Wyz. Le parallèle avec la société est incontournable et la complémentarité entre les deux ne fait aucun doute. "Durant le premier confinement, nous avons, nous aussi, été impacté mais, nous aussi, avons fait le choix de continuer à investir dans nos solutions pour préparer la reprise, dévoile Fabien D'Aumale, président de la structure. Depuis mai, nous enregistrons une très forte croissance mais, pour continuer d'investir, nous devions trouver un partenaire".

Début de l'aventure dans le réseau Nissan

Et c'est ainsi que Wyz est entré à hauteur de 29 % dans le capital de la jeune pousse. Ensemble, les deux entités ont travaillé à la mise en place d'une offre commune d'accessoires, pièces et pneus disponible prochainement sur la plateforme de Spid Tech et à laquelle se connecte informatiquement son coactionnaire. Le réseau Nissan sera, d'ici quelques semaines, le premier client à profiter des atouts offerts par ce nouvel attelage au travers de son Club Nissan.

Ce développement pourrait rapidement être complété par d'autres initiatives similaires. "Nous resterons toujours dans notre secteur d’expertise, à savoir le pneumatique et l’automobile. Mais nous réfléchissons désormais à des rapprochements commerciaux ou capitalistiques avec des entreprises natives du digital, comme ici avec Spid Tech. Nous souhaitons trouver et déployer de nouvelles offres modernes et pertinentes", conclut Pierre Guirard.