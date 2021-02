Les 20 modèles d'occasion les plus prisés en janvier 2021

Premier mois de l'année et déjà les premières indications des modèles recherchés par les consommateurs français. Voici la liste des 20 produits d'occasion les plus immatriculés en janvier 2020 selon AAA Data.

Les sept produits d'occasion les plus échangés en janvier 2021 appartiennent aux seules gammes de Renault et Peugeot, d'après AAA Data. D'une courte tête, la Clio IV garde l'avantage sur le cumul que représentent ses devancières. Cependant, les cadors sont tous en repli. En fait, à l'exception de premium allemands et de la Golf VII, tous les modèles du Top 20 font moins bien que l'an passé. Pour mémoire, le mois de janvier 2021 compte deux jours ouvrés de moins et sans cet effet de calendrier, doublé d'un couvre-feu avancé à 18h, quelques-uns auraient certainement commencé l'année dans le positif.