Mazda France étoffe son comité de direction

Xavier de Belenet et Nicolas Germann rejoignent Mazda France. Placés sous la responsabilité du président Laurent Thézée, le premier se voit confier la direction financière et IT alors que le second prend en charge celle dédiée au réseau et à l'expérience client.

Quatre mois après la nomination de Laurent Thézée à la présidence de la marque, Mazda France boucle la constitution de son équipe dirigeante avec les arrivées de Xavier de Belenet et de Nicolas Germann. Le premier devient directeur financier et IT tandis que le second est nommé directeur réseau et expérience client. Ils intègrent l'un et l'autre le comité de direction de la filiale tricolore du constructeur japonais et y retrouvent, outre Laurent Thézée, David Barrière (directeur communication et digital) et Thomas Léonard (directeur commercial et marketing).

"Je suis ravi d’accueillir Xavier de Belenet et Nicolas Germann au sein de l’équipe de direction de Mazda France, a commenté Laurent Thézée. Ensemble, nous allons continuer d’inscrire Mazda dans sa trajectoire de marque premium. Toute l’équipe du siège est d’ores et déjà focalisée sur cet objectif, en partenariat avec notre réseau. Tous les deux vont nous permettre d’accélérer ce mouvement tout en continuant de nous appuyer sur une gamme toujours plus attractive et sur une excellente satisfaction client".

Deux hommes d'expérience

Âgé de 49 ans, Xavier de Belenet est diplômé de l'EDHEC Lille. Il a débuté sa carrière dans un cabinet d'audit avant d'évoluer, pendant deux décennies, au sein du groupe PSA en tant que directeur administratif et financier pour diverses entités (Peugeot, Citroën, Opel-Vauxhall ainsi que l'entité Motorsport). Il a également assumé plusieurs missions à l'international (Suède, Pologne, Turquie).

Nicolas Germann (48 ans) est quant à lui diplômé de l'ESC Dijon. Construit pendant 25 ans, sa riche expérience comprend des expériences chez Fiat, Porsche, Infiniti et, plus récemment, Nissan à différents postes occupés en France et en Europe.