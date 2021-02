Carventura intègre le service ePlaque

La plateforme de publication d'annonces de véhicules a signé un accord avec le site internet ePlaque.fr. Désormais, les clients pourront commander leur carte grise au terme de leur parcours d'achat.

Un gain de fluidité. Carventura a signé un contrat avec la société ePlaque.fr afin de fluidifier encore un peu plus le parcours d'achat de ses clients. Ce nouvel accord permet en effet à la plateforme de diffusion d'annonces VO de proposer un service de commande de carte grise après l'acquisition d'un véhicule, au prix forfaitaire négocié de 39 euros.

En pratique, dans le parcours de réservation du véhicule, l’acheteur peut estimer en ligne les frais liés à sa future carte grise directement sur Carventura.com. L'interconnexion entre Carventura et ePlaque automatise la transmission des caractéristiques du véhicule. "A travers ce partenariat avec un acteur innovant et leader dans son domaine, nous développons notre offre de service et notre rôle de coach automobile", commente Frédéric Lecroat, le directeur général de Carventura.

Au cours des derniers mois, Carventura a multiplié les accords avec des tiers pour constituer un écosystème de services associés. Il a notamment été annoncé un contrat avec Lenbox pour le financement et plus récemment l'octroi d'une exclusivité à Driiveme pour la livraison des véhicules.