Sineo se projette vers le long terme

Le spécialiste de la préparation esthétique va annoncer l'entrée de deux nouveaux actionnaires à son capital. L'actuel dirigeant, Hervé Casquet, entrevoit la possibilité d'inscrire l'entreprise dans un projet au long cours.

C'est officiel ! Quelques semaines après la signature des documents, Sineo va annoncer l'entrée au capital de Francois-Xavier Devilder et Jacob Abbou, le fondateur du Journal de l'Automobile. Le réseau spécialisé dans la préparation esthétique des véhicules continuera d'être dirigé par sa figure historique, Hervé Casquet. Une évolution du tour de table qui doit permettre à l'entreprise lilloise de relever les prochains défis de son secteur d'activité.

"Francois-Xavier Devilder et Jacob Abbou ont su comprendre les atouts de l’offre Sineo. Ils partagent nos convictions ainsi que notre engagement à fournir un service adapté aux besoins et aux problématiques de nos clients tout en prônant des valeurs durables, sociales et professionnelles", a commenté Hervé Casquet. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué, mais le dirigeant soutient que la société s'ouvre des perspectives de développement concrètes.

Les deux nouveaux actionnaires vont aider Sineo à faire émerger un écosystème à la force de partenariats et de coopérations. Il est notamment envisagé de renforcer la position du réseau de préparation esthétique sur le marché du véhicule d'occasion. "Nous menons déjà des réflexions sur le reconditionnement futur des véhicules à hydrogène", glisse à titre d'exemple Hervé Casquet.

Usine de reconditionnement à Toulouse en février 2021

Plus proche en termes de temporalité, Sineo va ouvrir une deuxième usine de reconditionnement, à la mi-février 2021. Après celle de Lille, inaugurée en juillet 2016, et dont les cadences sont désormais de 4 000 unités par an, le projet amène l'entreprise à poser ses bagages à Toulouse. Selon nos informations, PSA Retail, déjà client de la prestation dans le Nord, sera le premier pourvoyeur de véhicules dans la ville rose. Si plusieurs milliers de véhicules sont nécessaires à l'amorce d'une telle infrastructure, un volume avoisinant les 5 000 unités est pressenti.

"Les usines vont évoluer dans leur approche, anticipe Hervé Casquet. L'industrialisation comme la gestion des flux prennent une grande importance", explique celui qui observe une douce augmentation des véhicules électrifiés sur ses chaînes. Deux dossiers ont été ouverts et autant d'usines pourraient potentiellement être ouvertes au cours de l'année 2021. "Les discussions avancent et seuls les clients ont le pouvoir de déclencher", pose Hervé Casquet.

L’entreprise qui compte aujourd’hui 180 collaborateurs, mais surtout un réseau de licenciés de marques et d’indépendants de plus de 750 professionnels, continuera d'intervenir sur site. Sineo délivre sa prestation aussi bien dans les concessions que sur les parcs de gestionnaires de flotte. Mature sur le sujet, la société fondée en 2004 poursuit son travail de digitalisation des outils avec l'ambition de fluidifier toujours plus le parcours. Des investissements qui pourraient, là encore, permettre d'ouvrir d'autres portes.